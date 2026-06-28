ONLINE: JAR - Kanada 0:0. Začíná play off! Český soupeř doufá v další překvapení
Play off fotbalového mistrovství světa je tu! Poprvé v historii se do něj probojovalo 32 týmů a program tedy začíná šestnáctifinálem. Do úvodního duelu vyřazovacích bojů se překvapivě kvalifikoval outsider „české“ skupiny JAR. Africká země obsadila druhé místo, které jí přisoudilo Kanadu. Hostitelé se umístili rovněž na druhém místě, a tak se musí poprvé stěhovat do zahraničí. Zápas hostí kalifornský SoFi Stadium. ONLINE přenos sledujte od 21 hodin na iSportu. Program MS ve fotbale ZDE>>>