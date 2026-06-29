Ruman: Chci promluvit o stavu českého fotbalu, trápí mě to. Koubek? Šel bych jinou cestou
Má ostrý názor, ale klasicky vyargumentovaný. Petr Ruman, expert Sportu a jediný Čech mezi hráči v poli, který kdy kopal pod bájným Jürgenem Kloppem, by po zpropadeném mistrovství světa hledal nového trenéra pro národní mužstvo. Vadí mu „disharmonie“ v mužstvu, která se postupně dere na povrch. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Sám se ozval: „Chtěl bych trochu promluvit o stavu českého fotbalu, některé věci mě trápí.“ Přitom žije už sedmadvacet let v Německu, jako útočník to dotáhl do Bundesligy a dnes je trenérem i expertem deníku Sport.
Petr Ruman má co říct, proto s ním postupně vznikne třídílná série týkající se mistrovství světa i témat, která šampionát znovu otevřel. V prvním mluví o mundialu, s nímž se soubor kouče Miroslava Koubka rozloučil po základní skupině, jednou remizoval, dvakrát prohrál, v posledním duelu s Mexikem rozdílem třídy.
Pavel Nedvěd řekl, že mu slova ostuda nebo blamáž jako hodnocení mistrovství světa v českém podání připadají příliš ostrá. Co vy na to?
„Na poslední zápas proti Mexiku jsem se úmyslně díval na německé televizi. Jsem Čech, fandím, držel jsem pěsti, ale chtěl jsem mít reálný obraz toho, co se na hřišti děje. A tam prostě padla dvě slova ze strany německých komentátorů i německých expertů: Schlecht a bodenlos.“
Přeložte je, prosím.
„Schlecht znamená špatný a bodenlos je něco jako katastrofální. Takovým způsobem hodnotili nejenom zápas proti Mexiku, ale celkové vystoupení národního týmu na mistrovství světa. A já se s tím naprosto ztotožňuju.“
Proč?
„Když přemýšlím, co mě tam zaujalo, jaký hráč, přemýšlím směrem do Evropy, do špičkového fotbalu, tak co mě zaujalo? No mě zaujalo to, že jsem neviděl Suchůrka… Jinak tam žádný hráč, kterého bych vypíchl, nebyl. Nikdo, kdo by poslal do světa zprávu: Jsem tady a přijďte si pro mě.“
Co z toho plyne?
„Bohužel vystoupení národního týmu hází i na český fotbal v rámci Evropy přesně takovéhle světlo. Víceméně nemá cenu jezdit do Čech se podívat na fotbalisty, protože jestli tohle bylo to nejlepší, co Česká republika nabízí, tak bude těžké tam něco vypiplat, něco najít pro nejlepší evropské ligy.“
A reprezentace je ukazatel kvality, že ano?
„Je to výstavní skříň fotbalu v zemi a je to absolutně to nejexponovanější, čím se produkt přenáší vlastně nejenom mezi fanoušky, ale i do celého světa. Jde o takový ukazatel toho, jakým způsobem vlastně český fotbal funguje, co by se mohlo nebo mělo změnit.“
Nejprve je potřeba pojmenovat chyby. Nezdá se vám hodnocení od trenéra Miroslava Koubka či manažera Pavla Nedvěda povrchní? Oni řeknou: My víme, co dělat, jenže konkrétní nejsou. Fanoušci přece chtějí znát řešení.
„Když to vezmu ze strany fanouška, tak u něj je hodně důležitá emoční linka. Jenže když srovnáme vyjádření kapitána Ládi Krejčího po příletu do Prahy, tak prostě jemu jsem věřil, že je naštvaný, nazlobený, trápí ho hodně věcí.“
Nevadilo vám, že měl proslov napsaný? Mně vůbec, ale hejty se na něj snesly.
„Těm lidem bych jen doporučil, aby si to v tak složité situaci zkusili. Jsi naštvanej, emoce tě ovlivňují. Já jsem se s tím učil pracovat, protože dřív jsem v takovém stavu vždycky zapomněl na něco, co chci říct. Láďa si to napsal, protože chtěl, aby to mělo hlavu a patu. Jasně, bylo by lepší, kdyby to nečetl, ale hlavní je, že pojmenoval věci přesně, jak opravdu chce.“
To možná zvládli i Nedvěd s Koubkem, jenže bezobsažně.
„Od trenéra i Pavla mi to přišlo takové strojené, umělé. Proto fanoušci hledají poprávu další otázky. Oni řeknou, že vědí, co mají dělat, ale neřeknou konkrétně, co to bude.“
V Německu, kde žijete, by museli?