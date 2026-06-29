Brazílie - Japonsko 2:1. Kanárci se dlouho trápili, až v nastavení rozhodl žolík Martinelli
Kousaví a houževnatí Japonci udělali dojem. Na mistrovství světa ani jednou neprohráli ve skupině a jejich fotbal bavil. V prvním kole play off dlouho trápili i pětinásobné mistry světa z Brazílie, ale favorité po obratu na 2:1 ve druhém poločase a vítězné trefě Gabriela Martinelliho z 95. minuty postupují do osmifinále. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Nápor se stále zvětšoval a odpor bojovných chlapíků v bílých trikotech nestačil. Kvalitativní převaha Brazilců se po mdlé první půli začala projevovat naplno a bylo jen otázkou času, kdy převáží skóre na svou stranu. Střelecké pokusy za druhých 45 minut ukazují převahu „kanárků“ 11:1.
První superšance Casemira ještě brankou neskončila a balon na čáře odvrátil obránce Takehiro Tomijasu. Následně museli neposedný míč ještě na brankové čáře krotit jeho další kolegové z obrany.
O dvě minuty později už ale záložníka Manchesteru United nezastavil nikdo. Na zadní tyči si naskočil na povedený centr Gabriela Magalhaese a prudkou hlavou zblízka srovnal. „Ve vápně je osm hráčů Japonska, ale stejně se dokážou prosadit, to je jejich velikost,“ rozplýval se ve studiu Nova Action vicemistr Evropy z roku 1996 Ladislav Maier.
Za pár minut málem rozhodl rozjetý Vinícius Júnior, jeho pokus však brankář vytěsnil na tyč. Tlak pokračoval, Jihoameričané nezvykle sypali do pokutového území spoustu centrů, nakonec však rozhodla kombinace po zemi.
Už se zdálo, že organizovaný val Japonců obstojí a zápas půjde do prodloužení, když Bruno Guimaraes uvolnil střídajícího Martinelliho a útočník Arsenalu propálil brankáře, který balon pouze lehce lízl a od tyče zapadl hrací předmět přesně za čáru. Odpálil tak v hledišti karneval žlutých barev.
Rozhodnutí vyřazovacího zápasu v tak pozdním čase přitom světový šampionát nepamatuje. Podle statistické společnosti Opta je Martinelliho trefa v čase 95:00 vůbec nejpozdnějším vítězným gólem v normální hrací době v play off mistrovství světa od roku 1966, kdy se tato data začala sbírat.
Takový silný okamžik může dát celému týmu obrovský impulz do další fáze turnaje. V osmifinále narazí výběr Carla Ancelottiho na lepšího z dvojice Pobřeží slonoviny - Norsko. Právě zde mohou využít náročné zkoušky z utkání proti Japoncům, kteří ze svého soka vyždímali naprosté maximum.
Úvodní trefa Kaišu Sanoa dostala Brazílii do extrémně nevýhodné pozice, ale i tak se Brazilci nezalekli, stupňovali svůj výkon a v samém závěru urvali velké vítězství pro svou zemi.
Dokáže výběr Carla Ancelottiho pokračovat v podobném duchu i v dalších kolech a poprvé po 24 letech přivézt do země fotbalu další zlatou trofej?