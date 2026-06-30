Německo - Paraguay 1:1, na pen. 3:4. Obrovský šok! Konec na MS po sporně neuznaném gólu
Play off mistrovství světa má za sebou první obrovskou senzaci. Už v šestnáctifinále končí čtyřnásobní mistři světa Němci na úkor Paraguaye, která lépe zvládla dramatický penaltový rozstřel (1:1, na penalty 4:3). Nejprve zahodila tři mečboly a po pěti sériích se za stavu 3:3 pokračovalo. José Canale sebevědomě proměnil, zatímco Jonathan Tah přestřelil a outsider mohl slavit. Německý stoper je hlavním poraženým utkání, sám přitom v prodloužení vstřelil branku, kterou však VAR kontroverzně odvolal. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Perfektně zahraný rohový kop, Tah se na zadní tyči vyšplhal nejvýš, napral hlavou balon pod břevno a Německo mohlo slavit. Jenže ne na dlouho.
Gól na 2:1 ve 102. minutě by pravděpodobně znamenal konec šancí pro srdnatě bojující Paraguajce, jenže skóre se nakonec vracelo zpět. Videorozhodčí přivolal hlavního arbitra k monitoru kvůli souboji útočícího Waldemara Antona s gólmanem Orlandem Gillem.
V něm německý obránce položil ruce na brankáře, možná došlo i k velmi jemnému postrčení, ale intenzita byla naprosto minimální. Je třeba také připomenout, že malé pokutové území, v němž se souboj odehrál, podle pravidel brankáře nijak speciálně nechrání.
Proto verdikt marockého rozhodčího Džajída leckoho překvapil: „Útočící hráč s číslem 3 zabránil brankáři dostat se k míči. Konečné rozhodnutí: faul,“ zahlásil sudí do mikrofonu.
Německý kouč Julian Nagelsmann s ironickým úsměvem kroutil hlavou a následně vyfasoval žlutou kartu, pár slov směrem k rozhodčímu vyslali i další členové jeho týmu. Nebylo to nic platné, branka neplatila.
Verdikt arbitra vyvolal emoce v celém fotbalovém světě. „Je to hodně přísné. Za mě to není faul, s tímto rozhodnutím absolutně nesouhlasím,“ líčil ve vysílání BBC bývalý anglický útočník Alan Shearer. „Padá na zem až moc ochotně. Ano, je tam kontakt, ale je to kontaktní sport. Nesouhlasím s tím, je to hodně, hodně přísné,“ doplnil bývalý asistent rozhodčího Darren Cann, který řídil finále mistrovství světa v roce 2010.
„Pokud by rozhodčí odpískal faul rovnou, tak by VAR nezasahoval, ale video se zavádělo k tomu, aby opravovalo zjevné chyby, ne aby řešilo hraniční rozhodnutí a gól měl být uznán,“ napsal Graham Scott, bývalý rozhodčí Premier League a současný expert na pravidla webu The Athletic.
Velmi sporné rozhodnutí tak výrazně přispělo k tomu, že jeden z velkých favoritů se nedostane ani mezi nejlepších 16 celků turnaje, kam se naopak podívá Paraguay, jejíž soupeř vzejde z duelu Francie - Švédsko.