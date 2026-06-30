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Německo - Paraguay 1:1, na pen. 3:4. Obrovský šok! Konec na MS po sporně neuznaném gólu

Paraguay slaví senzační postup do osmifinále MS, po penaltách dokázala porazit Německo
Paraguay slaví senzační postup do osmifinále MS, po penaltách dokázala porazit NěmeckoZdroj: ČTK / AP / Charles Krupa
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Petr Fantyš
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Play off mistrovství světa má za sebou první obrovskou senzaci. Už v šestnáctifinále končí čtyřnásobní mistři světa Němci na úkor Paraguaye, která lépe zvládla dramatický penaltový rozstřel (1:1, na penalty 4:3). Nejprve zahodila tři mečboly a po pěti sériích se za stavu 3:3 pokračovalo. José Canale sebevědomě proměnil, zatímco Jonathan Tah přestřelil a outsider mohl slavit. Německý stoper je hlavním poraženým utkání, sám přitom v prodloužení vstřelil branku, kterou však VAR kontroverzně odvolal. Program MS ve fotbale ZDE>>>

Perfektně zahraný rohový kop, Tah se na zadní tyči vyšplhal nejvýš, napral hlavou balon pod břevno a Německo mohlo slavit. Jenže ne na dlouho.

Gól na 2:1 ve 102. minutě by pravděpodobně znamenal konec šancí pro srdnatě bojující Paraguajce, jenže skóre se nakonec vracelo zpět. Videorozhodčí přivolal hlavního arbitra k monitoru kvůli souboji útočícího Waldemara Antona s gólmanem Orlandem Gillem.

V něm německý obránce položil ruce na brankáře, možná došlo i k velmi jemnému postrčení, ale intenzita byla naprosto minimální. Je třeba také připomenout, že malé pokutové území, v němž se souboj odehrál, podle pravidel brankáře nijak speciálně nechrání.

Proto verdikt marockého rozhodčího Džajída leckoho překvapil: „Útočící hráč s číslem 3 zabránil brankáři dostat se k míči. Konečné rozhodnutí: faul,“ zahlásil sudí do mikrofonu.

Německý kouč Julian Nagelsmann s ironickým úsměvem kroutil hlavou a následně vyfasoval žlutou kartu, pár slov směrem k rozhodčímu vyslali i další členové jeho týmu. Nebylo to nic platné, branka neplatila.

Verdikt arbitra vyvolal emoce v celém fotbalovém světě. „Je to hodně přísné. Za mě to není faul, s tímto rozhodnutím absolutně nesouhlasím,“ líčil ve vysílání BBC bývalý anglický útočník Alan Shearer. „Padá na zem až moc ochotně. Ano, je tam kontakt, ale je to kontaktní sport. Nesouhlasím s tím, je to hodně, hodně přísné,“ doplnil bývalý asistent rozhodčího Darren Cann, který řídil finále mistrovství světa v roce 2010.

„Pokud by rozhodčí odpískal faul rovnou, tak by VAR nezasahoval, ale video se zavádělo k tomu, aby opravovalo zjevné chyby, ne aby řešilo hraniční rozhodnutí a gól měl být uznán,“ napsal Graham Scott, bývalý rozhodčí Premier League a současný expert na pravidla webu The Athletic.

Velmi sporné rozhodnutí tak výrazně přispělo k tomu, že jeden z velkých favoritů se nedostane ani mezi nejlepších 16 celků turnaje, kam se naopak podívá Paraguay, jejíž soupeř vzejde z duelu Francie - Švédsko.

KonecLIVE PEN: 3:4
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