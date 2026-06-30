Nizozemsko - Maroko 1:1, na pen. 2:3. Prokletí Oranjes trvá, Gakpův gól po tragédii
Fotbal často píše silné příběhy. A takových byste našli v zápase Nizozemců s Marokem (1:1, pen. 2:3) nespočet. Například? Tři skvělé zákroky Barta Verbruggena, branka Codyho Gakpa dva dny po rodinné tragédii, pokračování penaltového prokletí Oranjes či fantastická levačka marockého gólmana Bunúa. Během pár hodin vypadl na světovém šampionátu v úvodním kole play off další z evropských favoritů, loňský vítěz Afrického poháru národů si naopak zahraje o čtvrtfinále s Kanadou. Pavouk MS ve fotbale ZDE>>>
Nizozemsko a penaltové rozstřely? Nic, co by dlouhodobě fungovalo. Před čtyřmi lety takhle padli Oranjes ve čtvrtfinále s Argentinou, o osm let dříve nestačili na stejného soka o kolo později. V roce 2000 pro ně na penalty skončilo EURO s Itálií, čtyři roky předtím s Francií.
Další nezdar v rozstřelu zapsala Koemanova parta v mexickém Monterrey, kde smutnila po duelu s Marokem. Afričané znovu zastavili v play off mistrovství světa evropskou velmoc, posledně v Kataru poznali jejich sílu Španělé i Portugalci.
Maroko vyhrálo zaslouženě. Po většinu utkání dominovalo, jenže třikrát ztroskotalo na báječném brankáři Verbruggenovi. Zároveň však bylo jen pět minut od cesty domů. Zhruba tolik času dělilo Codyho Gakpa od toho, aby se stal hrdinou.
Liverpoolský útočník skóroval v 72. minutě z ojedinělé nizozemské akce. Započal ji Wout Weghorst, který byl na place sotva pár sekund. Hlavičkou prodloužil míč na rozběhnutého Crysencia Summervilla, jenž v pádu připravil loženku právě pro Gakpa.
Sedmadvacetiletý střelec se trefil jen dva dny poté, co spolu s partnerkou Noou van der Bijovou přišel o nenarozeného syna Elijaha Raphaela Gakpa. „Se zlomeným srdcem sdílíme zdrcující zprávu, že náš chlapeček zemřel během těhotenství. Děkujeme vám za tolik lásky a podpory,“ vyťukala Gakpova přítelkyně v sobotu večer na svůj instagramový profil. „Toto je pro naši rodinu nesmírně těžké období. Prosíme o soukromí a prostor,“ navázal na milovanou Gakpo.
I přes obrovskou rodinnou tragédii na mistrovství zůstal. Když se proti Maroku trefil, emoce s ním řádně zacloumaly. Namísto oslavy gólu zůstal sedět se slzami v očích na trávníku, načež se k němu seběhli spoluhráči. Nejen následná gratulace od kapitána Virgila van Dijka měla vskutku emotivní nádech.
Jenže Maročané se osudu vzepřeli a zkraje nastavení zásluhou Issy Diopa srovnali. Dramatickou noc v Mexiku rozsekly až penalty, v nichž hned třikrát zvonila branková konstrukce. Níl el-Ajnawí napálil břevno, Justin Kluivert a Ašraf Hakimí tyč. V páté sérii pak neuspěl Crysencio Summerville, jehož ránu gólman Bunú vystál a levou rukou vyrazil. Nizozemci končí předčasně, stejně jako Němci.
„Myslím si, že náš herní plán fungoval, jenže v nastaveném čase jsme se dostali pod velký tlak. Pak přišly penalty a... Bohužel jsme vypadli,“ hledal slova kapitán Van Dijk krátce po vyřazení.
Naopak Maroko postoupilo mezi šestnáctku nejlepších a v osmifinále vyzve Kanadu. „Víme, jaký typ zápasu nás čeká, a víme, proti komu nastoupíme. Musíme být maximálně soustředění a silní nejen po fyzické, ale i po psychické stránce,“ měl jasno marocký lídr Hakimí.