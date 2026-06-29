Jak se řešilo vyřazení z MS jinde: vyhazov, rezignace, hněv prezidenta i výhrůžky smrtí
Zatímco česká fotbalová generalita navzdory výsledkovému fiasku na mistrovství světa vyjádřila Miroslavu Koubkovi podporu, který se tím pádem může soustředit na blížící se Ligu národů a kvalifikaci o EURO 2028, v jiných neúspěšných týmech nezůstal prakticky kámen na kameni. Řada celků, jejichž cesta skončila už v základní skupině, prošla zemětřesením: končili trenéři či dokonce předsedové svazů. Někdo zahájil vyšetřování, proč to nevyšlo a jinde hráčům raději nezařídili odlet. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Tunisko
Po skupinové fázi zůstalo na turnaji ve hře devět z deseti afrických týmů. Jediným vyvrhelem se stalo Tunisko, které v prvotní fázi MS zůstalo daleko za očekáváním při nulovém bodovém zisku a hrozivém skóre 2:12. Už po prvním debaklu se Švédskem (1:5) přišlo nevídané odvolání trenéra Sabriho Lamouchiho během šampionátu. K týmu přitom dorazil teprve v lednu a měl smlouvu do roku 2028.
Skotsko
Trenér Skotska Steve Clarke rezignoval bezprostředně poté, co se potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do vyřazovací fáze. Paradoxně před měsícem podepsal novou čtyřletou smlouvu. Své rozhodnutí oznámil hráčům hned v sobotu ještě na základně v Charlotte, kde výprava čekala na vývoj v dalších skupinách.
Jižní Korea
Trenér Korejců Hong Mjong-po po vyřazení okamžitě odstoupil ještě v dějišti šampionátu, zatímco prezident země I Če-mjong nařídil vyšetřování neúspěšného vystoupení na turnaji. Hlavním terčem se stal právě kouč, jemuž jeden z fanoušků na internetu vyhrožoval smrtí s tím, že ho hned po návratu zabije. Na letišti Inčchon se proto chystají přísná bezpečnostní opatřeníí, na přílet hráčů bude dohlížet 160 policistů a také provozovatel letiště poskytne pětadvacetičlenný tým bezpečnostní služby. Rychlé vyřazení z turnaje řeší i korejský prezident. „Fotbalu se od státu a daňových poplatníků dostává výrazné finanční podpory, proto jsem vyzval ministerstvo sportu, aby vše vyšetřilo. Potřebné reformy budou zavedeny okamžitě, aby se něco podobného neopakovalo,“ prohlásil I Če-mjong.
Saúdská Arábie
Po vyřazení Saúdské Arábie abdikoval na svou funkci předseda tamního fotbalového svazu Jásir Misehal. „Nepostup národního týmu do další fáze mistrovství světa je výsledek, který nenaplňuje naše ambice,“ napsal Misehal. „Za toto selhání přejímám plnou zodpovědnost. Omlouvám se všem, kteří doufali, že náš tým uvidí v lepší pozici. Jsem přesvědčen, že převzetí odpovědnosti znamená uvolnit cestu pro novou éru, proto jsem se rozhodl nepokračovat ve funkci do konce svého současného funkčního období,“ dodal funkcionář, jenž stál v čele svazu sedm let.
Uruguay
Trenér Marcelo Bielsa po překvapivě rychlém konci Uruguaye hledal vinu jen v sobě. „Co zanechávám uruguayskému fotbalu?“ zeptal se a sám si se skloněnou hlavou odpověděl: „Nic, protože jakýkoli přínos, který trenér může po třech letech práce udělat pro fotbal, se nikdy skutečně neprojeví, pokud se nedosáhne výsledků.“ 70letý trenér už na jaře prohlásil, že po MS skončí. Aby toho nebylo málo, tamní svaz podle médií zrušil charterový let ze základny reprezentace v mexickém Playa del Carmen do metropole Montevidea a hráči museli domů odcestovat běžnou komerční linkou, na což federace odpověděla, že zpáteční cesta nikdy nezahrnovala možnost charterového letu, protože se nevědělo, odkud se poletí s tím, že také ne všichni hráči se nyní vrací do Uruguaye.
Uzbekistán
Opačný přístup než ostatní loseři zvolili v Uzbekistánu. Outsider pojal účast na MS jako zážitek a z porážek si nic velkého nedělal. Novináře zaskočilo, že se kouč Fabio Cannavaro po závěrečné prohře s Kongem (1:3) usmíval, stejně jako po debaklu od Portugalska (0:5). Svaz ho angažoval až loni v říjnu, kdy už měl Uzbekistán za sebou úspěšnou kvalifikaci. S ročním příjmem čtyři miliony eur se stal jedním z nejlépe placených trenérů na šampionátu. O jeho budoucnosti na lavičce této středoasijské země zatím není rozhodnuto.