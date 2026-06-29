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Naděje z Krejčího notýsku, Koubek ve své bublině a izolovaný Schick. Přijdou teď změny?

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Naděje z Krejčího notýsku, Koubek ve své bublině a izolovaný Schick. Přijdou teď změny? • Zdroj: iSport.tv
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Tým Ligy naruby v sestavě Radek Špryňar, Michal Kvasnica a Pavel Baláž se vrátil z neúspěšného mistrovství světa s několika poznatky: „Je neoddiskutovatelný fakt, že je problém mezi týmem a trenérem. A nemění na tom nic ani to, že si to třeba kouč Koubek neuvědomuje,“ říká například Kvasnica v novém díle Ligy naruby. Důležitá poznámka: pořad se natáčel ještě před oznámením o konci trenéra Koubka.

  • Co se v dějišti turnaje – a za jeho kulisami – přesně dělo?
  • Ztratil Koubek kabinu? Co vystoupení Ladislava Krejčího na letišti po příletu v Praze?
  • Přijdou změny, po kterých kapitán volá?
  • A co reprezentační konec Patrika Schicka, autora 26 českých gólů v 56 utkáních?

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