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Šustr o projevu reprezentace: Umíme hrát lepší fotbal, herní typy máme. Nová jména přijdou

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Naděje z Krejčího notýsku, Koubek ve své bublině a izolovaný Schick. Přijdou teď změny? • Zdroj: iSport.tv
Pavel Šustr, trenér Dukly
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Trenér Miroslav Koubek během zápasu s Mexikem
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I trenér Miroslav Koubek ještě před svou rezignací přiznal, že národní mužstvo projde po neúspěšném mistrovství světa personální rekonstrukcí. Zatím není jasné, jak velká nakonec bude. „Předpokládám, že pár nových jmen se v týmu objeví,“ zamyslel se bývalý kouč mládežnických reprezentací Pavel Šustr. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport popisuje svěřence, kteří mají nakročeno výš. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Pavel Šustr momentálně pracuje v Dukle, ale v minulosti trénoval také účastníky mundialu Davida Juráska nebo Ladislava Krejčího, jenž po návratu do Česka mimo jiné uvedl: „Zklamání zažívám z naší reprezentace a fungování mnohem déle.“

Překvapila vás Krejčího otevřenost?
„Laďa přečetl své myšlenky, zavřel notýsek a odešel. Nepadla žádná doplňující otázka, takže se můžu jen domnívat, co tím myslel. Jsem ale strašně rád, že se tohle téma otevřelo.“

Přispěl k tomu i Patrik Schick vyjádřením, že reprezentace má na mnohem víc. Souhlasíte?
„Jsem přesvědčený o tom, že hráči umí hrát lepší fotbal, než předvedli.“

Možná k tomu nedostali prostor.
„Nevím, jestli hráli to, co po nich trenér chtěl. Nebyl jsem u týmu. Dokud se hráčů pořádně nezeptáme, můžeme jen spekulovat a dohadovat se. A já takovej člověk nejsu.“

Před štací v Dukle jste trénoval mládežnické reprezentace. Lišily se herně od áčka?

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