Třesk v národním týmu, Koubek končí! Mediální kampaň, uvedl. Upřímný rozhovor s Trundou
Třesk v národním týmu! Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda FAČR David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Čtyřiasedmdesátiletý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň, v současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Koubek končí u reprezentace po pouhém půlroce. Národní mužstvo převzal v zimě a v březnu ho přes dva zápasy play off po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na turnaji však jeho svěřenci uhráli ve třech duelech jedinou remízu a s pouhým bodem obsadili ve skupině poslední čtvrté místo.
Koubek měl s FAČR smlouvu ještě na dva roky. Na konci minulého týdne mu krátce po vyřazení ze šampionátu vyjádřil podporu generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd, trenér se přesto nakonec rozhodl post předčasně opustit.
Podle informací webu iSport se to seběhlo takto: Miroslav Koubek požádal předsedu asociace Davida Trundu o osobní schůzku. Nepřišel na ni však s tím, že hodlá odstoupit. Následovala poměrně dlouhá a otevřená debata, která byla z obou stran velmi upřímná.
Předseda patrně při rozhovoru pověděl věci, které Koubka naklonily k tomu, aby zvážil své další působení na reprezentační lavičce. Na konci jednání se dohodli na ukončení spolupráce. To Trunda, protože národní tým je v jeho gesci, akceptoval na základě vlastního uvážení a následně o věci informoval výkonný výbor.
Součástí dohody také je, že asociace zaplatí trenérovi odměnu do konce měsíce, tedy do úterý. Nebude tedy Koubka vyplácet do konce smlouvy v červnu 2028, ani mu neposkytne žádné odstupné, jak bylo dříve při podobných situacích zvykem.
„Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici k dispozici panu předsedovi FAČR Davidu Trundovi. Po vzájemné debatě a konzultaci pan předseda můj návrh přijal,“ uvedl Koubek.
Po neúspěchu na šampionátu se dostal pod velký tlak, značná část veřejnosti kritizovala nejen výsledky, ale i předvedenou hru. „K mému rozhodnutí přispěla i mediální kampaň, založená na řadě polopravd a fabulací proti mé osobě. V této atmosféře by moje práce pro českou reprezentaci přestala dávat smysl,“ poznamenal Koubek, který ještě vloni na začátku podzimní části vedl Viktorii Plzeň.
Trunda: Velmi si vážím jeho přístupu
Trunda zdůraznil, že se s Koubkem rozcházejí v dobrém. „Pan trenér mi na dnešním osobním jednání nabídl svoji pozici k dispozici a po otevřené a korektní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přijmout. Když jsme spolu poprvé jednali 14. prosince na Kladně, několik hodin jsme mluvili o českém fotbalu, reprezentaci i o tom, kam ji chceme společně posunout. Shodli jsme se na dvou jasných cílech - vrátit českou reprezentaci po 20 letech na mistrovství světa a současně vytvořit pevné základy pro její dlouhodobý rozvoj,“ řekl Trunda.
„První z těchto cílů jsme společně splnili. Postup na mistrovství světa byl mimořádným okamžikem pro celý český fotbal a pan Koubek na něm nese obrovský podíl. Za to mu patří můj upřímný respekt a poděkování,“ uvedl Trunda.
Koubka mrzí, že nebude moci zúročit zkušenosti ze světového šampionátu. „Bylo pro mě velkou ctí vést českou reprezentaci. Mrzí mě, že po nabytí poznatků z mistrovství světa se mi nepodaří naplnit konkrétní a jasné vize, které jsem měl do další práce s národním mužstvem,“ prohlásil Koubek.
„Velké poděkování patří fanouškům. Jejich podpora během celé cesty za postupem i na samotném mistrovství světa byla mimořádná a nikdy na ni nezapomenu. České reprezentaci a svému nástupci přeji, aby na dosažený postup navázali dalšími úspěchy,“ doplnil kouč.
Koubek, který převzal tým po Ivanu Haškovi, vedl reprezentaci v sedmi zápasech. Ve dvou duelech březnové baráže o šampionát s mužstvem přes Irsko a Dánsko přešel po penaltových rozstřelech, v přípravě před závěrečným turnajem si připsal vítězství nad Kosovem a Guatemalou. Na mistrovství v Americe český celek postupně prohrál 1:2 s Koreou, remizoval 1:1 s Jihoafrickou republikou a podlehl Mexiku 0:3.
„Za dobu naší spolupráce jsem měl možnost poznat nejen výborného trenéra s mimořádnými zkušenostmi a odborností, ale především charakterově skvělého člověka. Velmi si vážím jeho přístupu, profesionality i práce, kterou pro český fotbal odvedl,“ podotkl Trunda.
Národní tým na konci září vstoupí do elitní divize Ligy národů. Kdo mužstvo jako trenér povede, zatím není jasné. Asociace žádné informace o možném Koubkově nástupci nezveřejnila.