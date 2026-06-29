Třesk v národním týmu, Koubek končí! Polopravdy a fabulace proti mé osobě, uvedl
Třesk v národním týmu! Trenér Miroslav Koubek v pondělí po vzájemné dohodě s předsedou FAČR Davidem Trundou opouští pozici hlavního trenéra české reprezentace. „Pan trenér mi na dnešním osobním jednání nabídl svojí pozici k dispozici a po otevřené a korektní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přijmout,“ uvedl Trunda.
Koubek, který převzal národní mužstvo v zimě, měl s asociací smlouvu ještě na dva roky. V březnu dovedl tým po 20 letech na světový šampionát, kde jeho svěřenci s jediným získaným bodem obsadili ve skupině poslední čtvrté místo.
Čtyřiasedmdesátiletý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. „Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici k dispozici panu předsedovi FAČR Davidu Trundovi. Po vzájemné debatě a konzultaci pan předseda můj návrh přijal,“ uvedl Koubek.
Zkušený trenér zároveň zmínil jeden z důsledků svého konce: „K mému rozhodnutí přispěla i mediální kampaň, založená na řadě polopravd a fabulací proti mé osobě. V této atmosféře by moje práce pro českou reprezentaci přestala dávat smysl.“