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Koubek u reprezentace končí, ale kde byl Nedvěd? Nejlepší čas pro zahraničního kouče

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VELKÝ TŘESK! Koubek končí, ale kde byl Nedvěd? Nejlepší čas pro zahraničního kouče • Zdroj: iSport.cz
Pavel Nedvěd s Miroslavem Koubkem po příletu české reprezentace z MS
Český trenér Miroslav Koubek na letišti v Praze
Pavel Nedvěd po příletu mluvil s novináři
Předseda FAČR David Trunda na letišti s trenérem Miroslav Koubkem
Předseda FAČR David Trunda na letišti s trenérem Miroslav Koubkem
Reprezentační trenér Miroslav Koubek
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Ještě o víkendu nebyl ze strany vedení českého fotbalu ani náznak toho, že by byla pozice Miroslava Koubka v ohrožení. Po pondělní schůzce s Davidem Trundou ale přišlo šokující rozuzlení: zkušený trenér na lavičce národního týmu končí, šéf FAČR přijal jeho nečekanou rezignaci. V aktuálním speciálu Ligy naruby přijde řeč na (ne)roli absentujícího Pavla Nedvěda, ale i na směry, kterými by se teď generální manažer reprezentací mohl – a měl – vydat. „Teď je ten nejlepší čas pro příchod zahraničního kouče,“ říká například redaktor deníku Sport a webu iSport Štěpán Filípek. A nebo Nedvěd ukáže na českého kouče? Kdo by v tom případě mohl připadat v úvahu?

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