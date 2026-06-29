Koubek u reprezentace končí, ale kde byl Nedvěd? Nejlepší čas pro zahraničního kouče
Ještě o víkendu nebyl ze strany vedení českého fotbalu ani náznak toho, že by byla pozice Miroslava Koubka v ohrožení. Po pondělní schůzce s Davidem Trundou ale přišlo šokující rozuzlení: zkušený trenér na lavičce národního týmu končí, šéf FAČR přijal jeho nečekanou rezignaci. V aktuálním speciálu Ligy naruby přijde řeč na (ne)roli absentujícího Pavla Nedvěda, ale i na směry, kterými by se teď generální manažer reprezentací mohl – a měl – vydat. „Teď je ten nejlepší čas pro příchod zahraničního kouče,“ říká například redaktor deníku Sport a webu iSport Štěpán Filípek. A nebo Nedvěd ukáže na českého kouče? Kdo by v tom případě mohl připadat v úvahu?