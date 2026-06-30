Experti o konci Koubka: Správný krok. A kdo místo něj? Trpišovský, nebo typ jako Rangnick
Miroslav Koubek ukončil své působení u české reprezentace. Po nepovedeném vystoupení na mistrovství světa se v pondělí s předsedou FAČR Davidem Trundou dohodl na ukončení spolupráce. Co na tento krok říkají Roman Hubník, David Kobylík a Dušan Uhrin mladší, oslovení experti deníku Sport a webu iSport? A jaká náhrada by se jim líbila? Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Roman Hubník
- bývalý obránce reprezentace a Plzně
1) Co říkáte na konec trenéra Miroslava Koubka? Správné rozhodnutí
„Asi je to správné rozhodnutí, byl by v podzimní Lize národů pod ještě větším tlakem. Ve finále už bude mít klid, ale nebudou mít klid lidi kolem reprezentace. Pavel Nedvěd, předseda David Trunda. Ti musejí sehnat za tři měsíce do Ligy národů někoho, se kterým budou dlouhodobě počítat.“
2) Jaká náhrada by se vám líbila? Typ jako Rangnick
„Byly tam už před trenérem Koubkem náznaky ze zahraničí, ale finanční nároky některých jsou veliké. Asi by to měl být Čech s perspektivním, dlouhodobým cílem. Musí to vzít někdo, kdo vydrží mediální tlak kolem a bude si stát za svým. Co tam bylo, nebylo, člověk nezná úplně pravdu. Je to těžké. Zmiňoval se třeba Svědík, ale nemyslím si, že by ho pustili z Brna, to vůbec. Kozla z Jablonce to samé. A dál co? Třeba by se mi líbil někdo jako Rangnick v Rakousku. Četl jsem, že jako Němec v Rakousku to má těžké, ale věnuje se tomu a funguje to. Když ale někomu takovému budou v Česku házet klacky pod nohy, nic s tím neudělá. Všichni by hlavně měli být na jedné lodi.“
David Kobylík
- expert a mistr Evropy do 21 let
1) Co říkáte na konec trenéra Miroslava Koubka? Zdálo se, že tápe
„Jsem překvapený, protože vedení svazu trenéra Koubka podrželo. A nečekal jsem, že sám odstoupí. Že nás dostal na mistrovství světa, byl obrovský úspěch. Zároveň ale zázrak. Hra nebyla dobrá, navíc mužstvo dál neposunul. Vypadalo to, že tápe, jak ho poskládat, a jak si najít cestu k hráčům. Postupně prosakují zprávy, že uvnitř týmu to nefungovalo. Kouč sice tvrdí, že jde o fabulace, ale Krejčího výroky a Schickův konec mi naznačují, že situace byla možná vyostřená.“
2) Jaká náhrada by se vám líbila? Trpišovský jako volba
„Myslím si, že Slavia potřebuje proměnit herní styl, který v Evropě nefunguje, obměnit kádr a dostat do něj víc hráčů, než měla. Časem zákonitě dojde k výměně trenéra. I když to teď vypadá jako sci-fi, je možné, že Trpišovský převezme národní tým. Je to moje čirá spekulace, ale něco mi říká, že se tohle může stát. Byla by to dobrá volba.“
Dušan Uhrin mladší
- bývalý trenér Slavie
1) Co říkáte na konec trenéra Miroslava Koubka? Nikam jsme se neposunuli
„Po kritice od veřejnosti nejde pro mě o překvapení. A ve své podstatě je to správný krok, který trenér Koubek udělal. Odkoučoval sedm zápasů, ale od baráže jsme se nepoučili a nikam neposunuli. Uspěli jsme proti Irsku a Dánsku, protože jsme měli nadšení a velké štěstí. Dvakrát jsme vyhráli po penaltách a hra určitě neodpovídala mým představám. Na mistrovství světa jsme měli hrát jinak. Nekopírovali jsme moderní trendy. Řeší se teď výchova mládeže, ale myslím si, že hráči jsou kvalitní a neměli na turnaji takhle dopadnout.“
2) Jaká náhrada by se vám líbila? Jediné jméno v Česku
„Sám nevím, není to opravdu jednoduché. V Česku vidím asi jediné jméno, a to Jindřicha Trpišovského. Před lety hrál slušně evropské poháry, ale myslím si, že do toho nepůjde. On i Slavia mají jasné plány. Slováci získali už dřív Itala (Francesca Calzonu) a vyplatilo se jim to. Šel bych možná podobnou cestou, i když je otázka, jestli svaz má peníze na zahraničního kouče. Nebude to laciné. Tady nároďák platí trenéry podobně asi jako podprůměrné týmy v Evropě, což je málo.“