Krach na MS a Němci chtějí Nagelsmannův konec: „Všeználkovské“ chování. Přijde Klopp?
Že je fotbal jednoduchá hra, kterou hraje dvaadvacet hráčů, a vždycky nakonec vyhrají Němci? To už dávno neplatí. „Die Mannschaft“ se na mistrovství světa nedostal potřetí za sebou mezi šestnáctku nejlepších a poslední velký turnaj ovládl před dvanácti lety v Brazílii. Po krachu s Paraguayí (1:1, 3:4 pen.) se kouč Julian Nagelsmann ocitá pod palbou kritiky, veřejnost si jeho setrvání nepřeje. Kdo za něj? Možná Jürgen Klopp. Pavouk play off MS 2026 >>>
„Německo se na mistrovství světa opět ztrapnilo, už potřetí za sebou,“ píše deník Bild ve svém turnajovém hodnocení. Jen pro připomenutí, na mundialu před osmi lety v Rusku skončili Němci ve skupině poslední za Švédskem, Mexikem a Jižní Koreou. O čtyři roky později postoupili místo nich dál Japonci a Španělé.
Obrovskou ránu teď koušou znovu, na šampionátu v severní Americe vypadli hned v prvním kole vyřazovací části. Překvapí to o to víc, že zrovna s Paraguayí, která v zahajovacím utkání nestačila 1:4 na USA.
Krátce po nezvládnutém penaltovém rozstřelu dostal současný německý kouč Julian Nagelsmann otázku, zda nehodlá rezignovat. „Nejsem typ člověka, který by v takové situaci utíkal před zodpovědností,“ odpověděl novinářům.
Ti si ale servítky neberou. „Už domácí mistrovství Evropy 2024, které skončilo vyřazením ve čtvrtfinále se Španělskem, země hodnotila lépe, než jak to po sportovní stránce vypadalo. Nagelsmann pak opakovaně dělal věci, které jsou ve funkci reprezentačního trenéra nevhodné a nedůstojné,“ zmiňuje Bild.
Trenérovi vyčítá vzdorovité až „všeználkovské“ chování, namísto pozitivního a sebevědomého vystupování. „Pokud člověk neustále působí, jako by proti němu seděli jen samí odpůrci, kteří mu chtějí uškodit, jen těžko dokáže získat na svou stranu celou zemi,“ pokračuje text.
Sportovně selhal, zní kritika
Nelíbila se ani Nagelsmannova komunikace směrem k hráčům. Osmatřicetiletý kouč v březnu zkritizoval Denize Undava či nešikovně odůvodnil změnu na postu brankářské jedničky, kde Olivera Baumanna nahradil čtyřicetiletý Manuel Neuer.
„To nejdůležitější však je, že sportovně selhal. Nepodařilo se mu dostat hráče na hřiště v jejich nejlepší formě a vytvořit z nich skutečně sehraný tým. Přitom právě to je hlavním úkolem trenéra,“ nelíbí se Bildu.
Nagelsmann převzal německý národní tým v roce 2023 po Hansim Flickovi. Ačkoliv má smlouvu do léta 2028, jeho budoucnost teď zůstává nejistá. V zákulisí se čím dál hlasitěji začíná skloňovat jméno Jürgena Kloppa, momentálně globálního šéfa fotbalu ve společnosti Red Bull.
Úspěšný kouč Dortmundu či Liverpoolu může být pro Německo spásou. „Zbývá už jen jediné: Buď snížíme své ambice, což by byla naprosto špatná cesta, anebo získáme nového reprezentačního trenéra,“ navrhují v Bildu.
„Kloppa vždycky zdobilo to, co teď německá reprezentace potřebuje ze všeho nejvíc. Dokáže vytvořit z hráčů skutečný tým, změnit atmosféru a jako málokdo jiný navázat silné pouto s fanoušky. Navíc Borussii Dortmund i Liverpool dovedl k titulům, které se předtím zdály být téměř nedosažitelné,“ doplňuje německý deník.