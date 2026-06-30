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ONLINE: Pobřeží slonoviny - Norsko 1:1. Sloni po půli srovnávají! Dočkáme se prodloužení?

Amad Diallo slaví gól proti Norům
Amad Diallo slaví gól proti NorůmZdroj: ČTK
Amad Diallo (vlevo) se raduje z gólu proti Norsku
Antonio Nusa slaví gól proti Pobřeží Slonoviny
Antonio Nusa slaví gól proti Pobřeží Slonoviny
Antonio Nusa slaví gól proti Slonům
Norský viking Erling Haaland proti Pobřeží Slonoviny
Yan Diomande v držení míče proti Norsku
Super talent Yan Diomande hlavičkuje proti Norsku
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Dnes nabízí program fotbalového mistrovství světa další atraktivní duel. Norsko vedené snajprem Erlingem Haalandem vyzve houževnatý výběr Pobřeží slonoviny. Norové v závěrečném duelu skupiny pošetřili síly a nestačili na Francii (1:4). Jejich dnešní soupeř zvládl závěrečné utkání proti outsiderovi z Curacaa (2:0) a obsadil druhé místo ve své skupině. Kdo se bude radovat v duelu úvodního kola play off? Utkání na stadionu v Texasu začal v 19:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale ZDE>>> 

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