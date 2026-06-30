ONLINE: Pobřeží slonoviny - Norsko. Haaland a spol. v boji o postup do osmifinále
Dnes nabízí program fotbalového mistrovství světa další atraktivní duel. Norsko vedené snajprem Erlingem Haalandem vyzve houževnatý výběr Pobřeží slonoviny. Norové v závěrečném duelu skupiny pošetřili síly a nestačili na Francii (1:4). Jejich dnešní soupeř zvládl závěrečné utkání proti outsiderovi z Curacaa (2:0) a obsadil druhé místo ve své skupině. Kdo se bude radovat v duelu úvodního kola play off? Utkání na stadionu v Texasu startuje od 19:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale ZDE>>>