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ONLINE: Pobřeží slonoviny - Norsko. Potvrdí se vzestup Afriky? Diomande proti Haalandovi

Erling Haaland při rozcvičce v play off MS proti Pobřeží Slonoviny
Erling Haaland při rozcvičce v play off MS proti Pobřeží SlonovinyZdroj: ČTK
Haaland své vydělané peníze rád investuje do kabelek.
Fotbalisté Pobřeží slonoviny se radují z branky proti Curacau
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Dnes nabízí program fotbalového mistrovství světa další atraktivní duel. Norsko vedené snajprem Erlingem Haalandem vyzve houževnatý výběr Pobřeží slonoviny. Norové v závěrečném duelu skupiny pošetřili síly a nestačili na Francii (1:4). Jejich dnešní soupeř zvládl závěrečné utkání proti outsiderovi z Curacaa (2:0) a obsadil druhé místo ve své skupině. Kdo se bude radovat v duelu úvodního kola play off? Utkání na stadionu v Texasu startuje od 19:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale ZDE>>> 

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