Pobřeží slonoviny - Norsko 1:2. Vesluje se dál! Haaland dojal otce a dohání Messiho
Dlouho se schovával, často bez povšimnutí pochodoval na ofsajd lajně. Erling Haaland (25) v klíčovém momentu ukázal extratřídu a Norsku zařídil postup do osmifinále mistrovství světa. Proti Pobřeží Slonoviny vstřelil v 86. minutě rozhodující branku na 2:1. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Dojatý tatínek schovával na tribuně hlavu do dlaní a severská hvězda spolu s veslujícími fanoušky slavila. Haaland vstřelil pátý gól na turnaji a v souboji o nejlepšího střelce šampionátu dohání Lionela Messiho (6 branek).
Taktická partie se za stavu 1:1 blížila do prodloužení. Erling Haaland byl většinu utkání odříznutý – nejvíc zaujal dobrým návratem a hlavičkou v těžké pozici ve vlastním vápně, zablokováním nebezpečné střely a následným sprintem přes půl hřiště, při kterém se z defenzivního postavení málem dostal do samostatného úniku.
Gólový moment si útočník, kterému za zápas napočítali pouze 27 doteků s míčem a deset přihrávek (nejnižší čísla z týmu), schoval na závěr utkání. V 86. minutě se na pravém křídle uvolnil Patrick Berg, připravil situaci do vápna a hvězda City se ve snadné pozici nemýlila.
Haaland zvládl klíčový dotyk a vstřelil pátou branku na turnaji (poslední zápas skupiny s Francií strávil na lavičce). Jediný zásah mu schází na Lionela Messiho, jehož první zápas v play off proti Curacau teprve čeká.
Haaland udělal radost také šťastnému otci na tribuně, bývalému úspěšnému profesionálnímu hráči. Norští fanoušci mohli opět veslovat za vítězným duelem, děkovačku před vyprodaným stadionem vedl tradičně kapitán Martin Odegaard.
Severský celek sice nebyl proti Pobřeží Slonoviny suverénní, ale svou úlohu, na rozdíl od Německa či Nizozemska, na úvod vyřazovací fáze zvládl. V osmifinále narazí na hvězdnou Brazílii. Mimochodem - Norové jsou jediná reprezentace na světě, která s ní nikdy neprohrála (bilance 2 - 2 - 0).
Haaland udivuje fantastickou bilancí v reprezentačním dresu – za Norsko dal už 60. gól v 53. Startu, drží si průměr přes branku na zápas. „Haaland je jenom jeden,“ smekl ve studiu České televize Karel Poborský. „Je mužem okamžiku. Ve hře dává prostor spoluhráčům, aby vynikali. Moc na míči není, je to specifické, Možná to ho dělá ojedinělým a světovým,“ dodal ve vysílání trenér a expert Sportu David Kobylík.