Francie - Švédsko 3:0. Dojemné gesto Mbappého pro trenéra, experti vychvalují i jinou hvězdu
Po dalším vystoupení francouzské reprezentace na fotbalovém mistrovství světa mají experti a známé osobnosti zcela jasno: „Největší favorit turnaje,“ shrnul za všechny legendární útočník Ian Wright. Svěřenci trenéra Didiera Deschampse, který byl na lavičce poprvé od pohřbu matky, postoupili do osmifinále. V úterý večer přehráli Švédsko (3:0) zejména díky dvěma tvářím. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
O titul nejlepšího hráče zápasu se opět přetahovaly ofenzivní hvězdy Kylian Mbappé a Michael Olise. Na turnaji se dostaly do fantastické formy. „Obráncům způsobují noční můry. Nevím, jak se jim dá zabránit,“ poznamenal bývalý anglický reprezentant Gary Neville ve vysílání televizní stanice ITV.
Na oficiálních kanálech FIFA nakonec zapózoval s individuální trofejí Mbappé. Proti Švédsku vstřelil dva góly, dohromady jich na turnaji zaznamenal už šest. Momentálně se dostal na stejné číslo, jaké má po třech utkáních v základní skupině Lionel Messi.
Argentinskou hvězdu stíhá i v celkovém počtu branek na mistrovství světa. Francouz má bilanci osmnácti zásahů v osmnácti zápasech, Messi devatenáct v devětadvaceti duelech. „Bavíme se o Olisem, Dembélém nebo Cherkim, ale Mbappé je pro mě o úroveň výš než všichni tihle hráči,“ zmínil Neville. „Mbappé je prostě světová extratřída,“ pokračoval.
„Bavíme se o Olisem, Dembélém nebo Cherkim, ale Mbappé je pro mě o úroveň výš než všichni tihle hráči,“ zmínil Neville. „Mbappé je prostě světová extratřída,“ pokračoval.
Zaujal ho už první gól v utkání. Kapitán francouzské reprezentace přijal balon na levé straně pokutového území, udělal přešlapovačku mezi dvěma bránícími hráči a vystřelil na zadní tyč. „Je neuvěřitelně rychlý, přitom má všechno pod kontrolou. Je nádhera ho sledovat,“ líčil Ian Wright, někdejší útočník Arsenalu.
Mbappé skóroval na konci prvního poločasu. Ve vápně ho chytil nejprve Dembélé, jemuž se vymanil z objetí. Spěchal totiž k lavičce, aby branku oslavil s trenérem Didierem Deschampsem, který se vrátil z Francie, kde byl na pohřbu matky.
„Jsme v tom všichni společně. Víme, že trenér si prošel těžkým obdobím. Bohužel to potká každého, a je to velmi těžké. Jsou důležitější věci než fotbal, ale on potřebuje vědět, že s námi nebude nikdy sám. A díky tomuto gestu už to ví,“ vysvětlil Mbappé. Když střídal v 85. minutě, Deschamps se mu u postranní čáry poklonil.
Další parádní výkon na turnaji stvrdil druhým gólem v utkání. Patičkou předal balon na lajnu a poté si o něj neúnavně říkal, až ho dostal a ve vápně byl nekompromisní. „Jeden náběh, druhý a třetí. Pak se vrátil na ofsajdovou lajnu a udělal čtvrtou nabídku. Krása, prostě krása,“ řekl expert Roman Bednář ve studiu Nova Action. „Měl obrovskou chuť a dneska ukázal, proč Mbappé je Mbappé. Byl furt v nabídce. To je ono,“ doplnil.
Přesto za muže zápasu označil někoho jiného. „I když Mbappé dal dva góly, za mě je to Olise. Fantastický hráč,“ zdůraznil Bednář. „Musí to být pro obránce až depresivní, protože každý dotek a přihrávka je vědomá a strašně kvalitní. Nemohou tomu ani zabránit,“ přidal Martin Fillo, bývalý hráč plzeňské Viktorie.
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Olise měl stejně jako Mbappé velký podíl na další výhře Francie. Proti Švédům zaznamenal dvě asistence, dohromady jich má na šampionátu pět a je tak v této disciplíně nejlepším hráčem. V úterním play off ale zaujal i jinak.
Už v prvním poločase překvapil netradičním řešením. Na hraně velkého vápna se odhodlal ke střele nůžkami a trefil tyč. „Mohl to být nejkrásnější gól šampionátu. Dlouho nepamatuju takové zakončení,“ žasnul Fillo. „To bylo zlatanovské zakončení,“ přidal brankář Tomáš Vaclík.
Bez ohledu na to, jestli byl nejlepším hráčem zápasu skutečně Olise, nebo Mbappé, Francie má díky nim obrovskou sílu. „Smekám před Francií, pro mě je velký favorit,“ zdůraznil Bednář. „Jsou momentálně nejlepším a nejzábavnějším týmem mundialu,“ souhlasil Vaclík.
Kam až nakonec dojdou? V osmifinále na Mbappého a spol. čeká Paraguay.