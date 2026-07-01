Francie - Švédsko 3:0. Mbappého show! Dvěma góly překonal Kloseho a dál stíhá Messiho
Fotbalisté Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3:0 a postoupili do osmifinále, kde je v sobotu ve Filadelfii čeká Paraguay. "Les Bleus" dostal do vedení v závěru úvodního dějství Kylian Mbappé, po změně stran se prosadil Bradley Barcola a konečný výsledek stanovil v New Jersey opět Mbappé. Výběr trenéra Didiera Deschampse zvítězil na turnaji i ve čtvrtém zápase. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Jeden z největších favoritů šampionátu neprohrál v play off na MS v normální hrací době či prodloužení už devětkrát po sobě, před osmi lety turnaj ovládl a na tom minulém podlehl Argentině ve finále až na penalty. Seveřané se v play off světových šampionátů představili popáté za sebou, při předchozím startu se v roce 2018 probojovali do čtvrtfinále.
Na lavičku Francie se po pátečním pohřbu matky v rodné zemi vrátil Deschamps, v utkání s Norskem ho zastoupil asistent Stéphan. Úvodních zhruba 20 minut nabídlo vyrovnanou partii, poté však převzali iniciativu „Les Bleus“. Barcola se dostal až do vápna, ale přestřelil. Vzápětí po samostatném úniku skóroval kanonýr Mbappé, jenže kvůli ofsajdu jeho branka neplatila. Poté švédský gólman Zetterström vykopl Rabiotovu tečovanou střelu. Následně Koundé připravil palebnou pozici pro Mbappého, hráč Realu Madrid ale trefil tyč. O chvíli později Rabiot z dálky zamířil nad břevno.
V další šanci Francouzů Oliseho „nůžky“ zastavila tyč a úřadující držitel Zlatého míče Dembélé z dorážky zakončil mimo stejně jako krátce nato Olise zpoza vápna. Zetterström pak Oliseho přízemní ránu vytlačil na roh, který Francouzi rychle rozehráli, Mbappé se zbavil ve vápně Gyökerese a poslal svůj tým do zaslouženého vedení. Gól šel oslavit za Deschampsem.
Na letošním šampionátu se prosadil popáté, čímž se v tabulce kanonýrů dotáhl na druhého Nora Haalanda. V historickém pořadí střelců na MS se 17. zásahem osamostatnil na druhé příčce od Němce Kloseho. Seveřané mohli ihned odpovědět, ale Stroud z šestnáctky napálil balon vedle.
Místo toho Francouze v 53. minutě uklidnil Barcola, jenž si naběhl na Oliseho nahrávku a ve vápně se přesnou střelou k tyči nemýlil. O chvilku později znovu Olise protáhl Zetterströma. Definitivní jistotu mohl přidat právě křídelník Bayernu Mnichov, jenže vyběhnutého švédského brankáře nepřekonal.
V 74. minutě ale Zetterström nestačil na další Mbappého střelu. Bývalý hráč Monaka a Paris St. Germain prožil na letošním MS třetí dvougólový duel a s šesti brankami dorovnal v čele kanonýrů vedoucího Messiho. V historickém pořadí na něj s 18 zásahy ztrácí jediný gól. Nejlepší střelec francouzské reprezentance všech dob si polepšil na 62 tref.
Na utkání dorazilo 80.663 fanoušků, čímž šampionát překonal hranici pěti milionů diváků a posunul tak vlastní rekord. Země galského kohouta zdolala Švédsko v pátém z posledních šesti duelů, na velkém turnaji ho však na třetí pokus porazila poprvé.