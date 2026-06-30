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ONLINE: Francie - Švédsko 0:0. Evropský souboj, potvrdí Mbappé a spol. roli favorita?

Kylián Mbappé v akci proti Švédsku
Kylián Mbappé v akci proti ŠvédskuZdroj: ČTK / AP Photo
William Saliba brání švédský útok
Ousmane Dembele v akci proti Švédsku
Kylian Mbappé se raduje z gólu Francie proti Norsku
Ousmane Dembélé dává gól proti Norsku
Ousmane Dembélé (vpravo) zapsal proti Norsku hattrick
Ousmane Dembélé zapsal proti Norsku hattrick
Ousmane Dembélé dal Norsku hattrick
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MS fotbal 2026
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Francie jako jeden z hlavních favoritů na celkový triumf v turnaji vstupuje do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa proti Švédsku. Francouzi získali ve skupině plný počet bodů a v pozici papírového favorita vyzývají Švédsko. Seveřané se ziskem čtyř bodů proklouzli do play off ze třetího místa skupiny. Potvrdí nabitá sestava Les Bleus roli favorita v prvním ryze evropském duelu úvodního kola play off? Utkání na newyorském Metlife Stadium se hraje od 23:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale ZDE>>>

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