ONLINE: Francie - Švédsko 3:0. Mbappého gól číslo 18! Les Bleus míří do osmifinále
Francie jako jeden z hlavních favoritů na celkový triumf v turnaji vstupuje do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa proti Švédsku. Francouzi získali ve skupině plný počet bodů a v pozici papírového favorita vyzývají Švédsko. Seveřané se ziskem čtyř bodů proklouzli do play off ze třetího místa skupiny. Potvrdí nabitá sestava Les Bleus roli favorita v prvním ryze evropském duelu úvodního kola play off? Utkání na newyorském Metlife Stadium se hraje od 23:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale ZDE>>>