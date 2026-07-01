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ONLINE: Mexiko - Ekvádor 2:0. Dva góly v prvním poločase, odložený start kvůli počasí

Mexický záložník Roberto Alvarado si kryje míč před Nilsonem Angulem z Ekvádoru
Mexický záložník Roberto Alvarado si kryje míč před Nilsonem Angulem z EkvádoruZdroj: ČTK / AP / Fernando Llano
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MS fotbal 2026
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Mexiko jako jeden ze spolupořadatelů letošního mistrovství světa odehraje úvodní kolo play off před domácími diváky. Ve specifickém prostředí a nadmořské výšce Aztéckého stadionu v Mexico City přivítají vítězové „české“ skupiny A hráče Ekvádoru. Jihoameričané jsou však na podobné podmínky zvyklí a proto se trochu maže výhoda domácích. Ekvádor ale předvedl ve skupině rozporuplné výkony, po porážce proti Pobřeží slonoviny (0:1) a remíze s Curacaem (0:0) zvládl porazit Německo (2:1) a postoupil ze třetího místa skupiny E. Hostitelé šampionátu zvládli všechny tři duely áčkové skupiny se skóre 6:0 a zatím v turnaji neinkasovali. Zvládne Mexiko uspět před domácím publikem? Utkání startuje od 3:00 a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale ZDE>>>

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