Startuje hledání Koubkova nástupce. Výkonný výbor zasedne brzy
Naplno startuje hledání trenéra české reprezentace. Po přijmutí rezignace Miroslava Koubka (74) vyvstal před gesční skupinou extrémně náročný úkol. První kroky půjdou velmi pravděpodobně směrem do zahraničí, kam už asociace marně koukala po odvolání Ivana Haška. Výběr důležité persony bude mít na starosti znovu především reprezentační manažer Pavel Nedvěd, který dosud výrazně stál za odvolaným Koubkem. Deník Sport mapuje situaci a nastiňuje, kdo může na strahovském kopci připadat po mistrovství světa v úvahu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Konec Miroslava Koubka na lavičce národního týmu nastal v pondělí odpoledne zcela náhle. Vznikl jako šokující výstup schůzky do té doby reprezentačního trenéra s předsedou FAČR Davidem Trundou. Šéf asociace po dlouhé diskuzi přijal Koubkovu rezignaci a v ten moment odšpuntoval logickou navazující akci – hledání nástupce.
„Od středy začínáme makat,“ zní ze strahovského vedení. Stejně jako v případě prosincového jmenování Koubka zůstává zásadní úkol na gesční reprezentační skupině – Trundovi, členech výkonného výboru Adolfu Šádkovi, Zdeňku Grygerovi a reprezentačnímu manažerovi Pavlu Nedvědovi.
Zvlášť pro českou legendu půjde o velmi složitý úkol. Doteď stoprocentně stál za Koubkem, ani výrazné zklamání na šampionátu v Americe nezviklalo jeho důvěru ve zkušeného kouče. „Je tady maximální soulad s vedením reprezentace. Myslím, že i výkonný výbor to vidí stejně. Máme trenéra, kterého jsme chtěli, a máme ho na 2,5 roku. Takže myslím, že na tom se nic nemění, ani nebude,“ řekl Nedvěd novinářům v sobotu ráno po příletu české výpravy z mundialu.