Penaltová loterie na MS. Vyplatí se začínat? Prokletá střídání před rozstřelem
Absolutní vyčerpání, obří tlak a hra nervů, ze které mrazí. Když dojde zápas play off mistrovství světa do penaltového rozstřelu, tradiční fotbalové poučky často letí z okna. O tom se nyní přesvědčili i favorité Německo a Nizozemsko, kteří vypadli z boje právě tímto způsobem. Data o rozstřelech ze šampionátů přinášejí několik paradoxů. Střídající specialisté mají aktuálně tragickou bilanci, stejně jako zahajující mužstva. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Střelci se zhoršují
Poprvé se systém rozseknutí nerozhodného utkání zavedl v roce 1978 a od další edice je nedílnou součástí mistrovství. V prvních letech si s novinkou hráči dokázali poradit celkem dobře, ale v posledních letech úspěšnost proměněných penalt stále klesá.
Od roku 2010 – kdy střelci dosáhli rekordní úspěšnosti 77,8 % – je na každém turnaji horší. Na tom aktuálním se po prvních dvou rozstřelech dostala až na úplné dno. Exekutoři zatím v letošních rozstřelech proměnili jen 54,5 procent penaltových kopů. Z celkových 37 rozstřelů v historii šampionátů je přitom úspěšnost výrazně vyšší – 68,4 %.
Tragické střídání specialistů
Běží poslední minuty prodloužení a trenér sáhne ke střídání. Na plac posílá některého ze zkušených střelců prakticky s jediným cílem: proměnit kop z jedenácti metrů v nadcházejícím rozstřelu. Jenže tento tah má bídnou úspěšnost. Z posledních deseti hráčů, kteří se v play off zápasech EURO a mistrovství světa na hřiště dostali po 115. minutě, hned osm selhalo, což je naprosto otřesná bilance.
Německo ztratilo neporazitelnost
Ještě před letošním turnajem byly postrachem soupeřů především dvě země. Nejlepší perfektní bilanci v rozstřelu na světových šampionátech měly Chorvatsko (4 výhry ze 4 rozstřelů) a Německo (4 výhry z 5 rozstřelů) – obě země zvládly tuto náročnou disciplínu pokaždé při prvních čtyřech pokusech. Nyní už na prvním místě zůstávají Chorvaté osamocení, když Německo padlo v šestnáctifinále proti Paraguayi a s turnajem v Severní Americe se loučí.
Němečtí fotbalisté smutní po vyřazení z mistrovství světa po penaltovém rozstřelu • ČTK / AP / Petr David Josek
Holandské trápení
Děsivou úspěšností ve zkoušce nervů jsou dlouhé roky pověstní Angličané (1 výhra ze 4 rozstřelů), ale v posledních letech je začíná dohánět další z evropských celků. Kdo má nastudované statistiky minulých turnajů, nemohl být překvapen, když viděl, jak se Nizozemci proti Maroku rozsypali. Poslední tři účasti „tulipánů“ na mundialu skončily pokaždé při penaltách a celkově slavili z pěti pokusů jen jednou. Stejně bídnou bilanci má rovněž Španělsko.
Crysencio Summerville z Nizozemska se smutně drží za obličej, jeho penaltu totiž vycyhtal Jásín Búnú • Heuler Andrey / Profimedia
Vyplatí se začínat?
Penaltové rozstřely jsou náročná věda a ve 21. století už o nich vyšla řada výzkumů. Ten možná nejčastěji zmiňovaný výstup je, že v šedesáti procentech odchází vítězně tým, který rozstřel zahajuje. Na šampionátu však toto pravidlo neplatí.
Z dosavadních 37 rozstřelů se radoval začínající celek jen v sedmnácti případech a úspěšnost prvního týmu je tak pouze 46 %. V poslední době se navíc nepoměr stále stupňuje. Z posledních 13 rozstřelů uspěl zahajující pouze dvakrát.
Jistota, nebo spíš risk?
Kam by měl střelec cílit? Mapa proměněných ran vypadá celkem jednoznačně: všech 41 pokusů směřujících do horní třetiny branky skončilo gólem, tam je to pro gólmana nejtěžší. Jenže je tu risk v podobě přestřelení. Osm penalt skončilo historicky nad, dalších osm zasáhlo břevno. V součtu je tak úspěšnost pokusů nahoru 72 procent, což stále převyšuje celkový průměr proměněných střel v loterii.