Varianty za Koubka: zahraniční linka, kandidát ze severu či Slovák. Co Trpišovský?
Hledání trenéra pro český národní tým se po rezignaci Miroslava Koubka naplno rozbíhá. Od středy začne vedení asociace aktivně řešit, koho oslovit a jakým směrem se vydat. Deník Sport a web iSport dal dohromady seznam možných řešení, o kterých se v souvislosti s reprezentací mluví.
Zahraničí
Aktuální priorita, ale s nejistým výsledkem. Už v zimě, před angažováním Miroslava Koubka, probíhaly ze strany klíčových mužů asociace pokusy o dohodu s výrazným jménem. Předseda David Trunda seděl na schůzce s Jürgenem Klinsmannem, legendárním německým útočníkem, který ve své trenérské éře získal se svou zemí bronz na domácím mistrovství světa 2006. Také pomohl k nastartování fotbalového rozvoje v USA. Jednání padla na vysokých Klinsmannových požadavcích spojených s financemi a početným realizačním štábem. Pavel Nedvěd byl zase v komunikaci s tureckou legendou Fatihem Terimem, nedošlo ale na konkrétní schůzky.
Luboš Kozel
55 let, stávající angažmá: Jablonec
Předchozí kluby: Dukla, Baník, Liberec, reprezentace U18, U19
V případě krachu zahraniční linky horký favorit. Má za sebou potřebné zkušenosti z baráku asociace, kde vedl mládežnické výběry, detailně zná chod celé organizace. Úspěchy sbírá s Jabloncem, dobrý dojem zanechal i v Liberci. Navíc má zastánce ve výkonném výboru, kteří ve finále trenéra vyberou. Z Jablonce zatím jdou zprávy, že úspěšného trenéra pouštět absolutně nehodlá. Pokud ale vedení FAČR vyvine patřičnou snahu, s majitelem Jakubem Střeštíkem, případně s Miroslavem Peltou možná půjde najít dohodu.
Radoslav Kováč
46 let, bez angažmá
Předchozí kluby: Opava, Táborsko, Pardubice, Liberec
Těsně před startem přípravy byl „ukončen“ v Liberci, nejvíc mu ublížily špatné výsledky v jarní nadstavbě. Na severu Čech pomáhal zvedat úroveň i cenu mladších hráčů, na druhou stranu mužstvo pod ním hlavně ve druhé půlce sezony výrazně stagnovalo. Asociace by se s ním mohla domluvit poměrně snadno, preferovaným kandidátem ale pravděpodobně nebude. Plusem může být to, že si rozumí s nastupující mladší generací hráčů. Na druhou stranu – Kováč za sebou jako trenér stále nemá viditelné úspěchy, jako hlavní kouč nepracoval v elitních českých klubech.
Jindřich Trpišovský
50 let, stávající angažmá: Slavia
Předchozí kluby: Liberec, Žižkov
Majitel pěti ligových titulů, po odvolání Ivana Haška byl na asociaci vysněnou a preferovanou variantou. Před rokem v létě s ním o reprezentaci vážně rozmlouval i Pavel Nedvěd. Co je podstatné – Trpišovský nechce opustit Slavii, naopak po zisku pátého titulu prožívá nejlepší období, je pohlcený prací pro klub. Existuje jen minimálně šance, že by na případnou nabídku asociace kývl. Vedení FAČR tentokrát pravděpodobně ani nevstoupí do debat se Slavií. Před baráží přitom situace směřovala k tomu, že trenér si národní tým dočasně přibere k práci v Edenu.
Adrian Guľa
51 let, stávající angažmá: Riga (Lotyšsko)
Předchozí kluby: Trenčín, Žilina, reprezentace Slovenska U21, Viktoria Plzeň, Wisla Krakov, DAC Dunajská Streda, Apollon Limassol
Spadá sice do kolonky zahraniční trenér, ale jazyková bariéra ze Slovenska neexistuje a české prostředí dobře zná z předchozího angažmá v Plzni. Nedávno byl na seznamu trenérů v Olomouci, před Brianem Priskem po něm koukala i Sparta. Progresivní slovenský stratég umí pracovat s mladými hráči a preferuje kombinační styl hry. Splňuje tak základní podmínky pro směr, kterým se český fotbal chce vydat. Překážkou může být fakt, že jeho náročný herní styl vyžaduje čas na systematickou práci, který u národního týmu během krátkých srazů nedostane.
Michal Bílek
61 let, stávající angažmá: reprezentace U21
Předchozí kluby: reprezentace, Dinamo Tbilisi, Jihlava, Zlín, reprezentace Kazachstánu, FC Astana, Plzeň
S odstupem času se na jeho první působení u reprezentace dá nahlížet jako na úspěch. Postup do čtvrtfinále na mistrovství Evropy v roce 2012 se dělí o největší český úspěch za posledních 20 let. Nedávno pak dovedl Plzeň k titulu a následně i do hlavní fáze Ligy mistrů. Výsledky za zkušeným pragmatikem zkrátka jsou. Navíc už na Strahově sedí, stačilo by ho posunout od jednadvacítky k áčku. Nabídku od asociace dostal už loni na podzim – a odmítl s tím, že nechce zažívat možnou negativní vlnu, která se pojí s jeho prvním angažmá u áčka.
Pavel Hapal
56 let, stávající angažmá: Olomouc
Předchozí kluby: Opava, Zlín, Baník, Nitra, Mladá Boleslav, Žilina, Zaglebie Lubin, Senica, reprezentace Slovenska U21, Sparta, reprezentace Slovenska, Baník
Věkově nepatří mezi starou gardu, ale zkušeností má spoustu. Na lavičce odkoučoval už skoro 500 zápasů, ze Slovenska zná roli reprezentačního kouče, v Česku stál v čele Sparty i Baníku – dvou velkoklubů. Umí si získat kabinu a přizpůsobit taktiku týmu, nebojí se práce s mladými hráči. Nabídce od reprezentace by se nejspíš nebránil a dostat ho z Olomouce by taky neměl být neřešitelný problém. Na Hané ho stále považují za přechodnou variantu.
Někdo další
Vedení se nakonec může rozhodnout pro úplně jiné jméno. Leckoho by mohl napadnout například Martin Hyský, který by však plzeňský projekt opouštět nejspíš nechtěl. Podobně je na tom Martin Svědík se Zbrojovkou. Movití majitelé navíc nemají důvod klíčové muže pouštět. Smysl by mohl dávat Tomáš Janotka, jenž po konci v Olomouci stále nemá angažmá, ovšem jeho zkušenosti z nejvyšší mezinárodní scény nejsou velké.