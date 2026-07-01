Synek o veslujících Norech na MS: Je to pro nás reklama! Jeho soupeř vyučoval fanoušky
Martin Ödergaard vzal na fotbalovém šampionátu znovu do rukou paličky a miliony Norů po celém světě na oslavu vítězství nad Pobřežím slonoviny (2:1) předvedly imaginární jízdu. „Jsem rád, že si lidi veslování všimnou,“ usmívá se Ondřej Synek, pětinásobný mistr světa na skifu. Jeho velký soupeř Olaf Tufte v Oslu učil fanoušky, jak správně na to. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Fotbalové šílenství nechává Ondřeje Synka v klidu, ale legendární veslařské oslavy norského fotbalového týmu nemohl přehlédnout.
„Fotbal je sport, který vůbec nesleduju, ale tohle mi samozřejmě neuniklo. Pro nás je to určitě dobrá reklama. Třeba si nás už nebudou plést s kanoistikou,“ usmívá se Synek.
A jak se veslařskému šampionovi divá na to, jak miliony laiků zkouší parodovat veslařský zátah? „Jsou to Vikingové, jedou naplno. Určitě znají Olafa Tufteho, ten je tam slavný,“ odtušil Synek. „S Olafem jsme se viděli o víkendu na Světovém poháru v Lucernu, ale tohle jsme neřešili.“
Sám Tufte, na skifu olympijský šampion z olympiády 2004 a 2008, se ale do veslařské show sám zapojil. Na zápas s Pobřežím slonoviny se díval na hokejovém stadionu Jordal Amfi v Oslu před šesti tisíci diváky a sám u bubnu populární obřad vedl. „Tufte se objeví na podiu, aby naučil publikum veslovat,“ oznámila norská veslařská federace.
Tamní svaz se snaží využít okamžité popularity veslařské oslavy a chce ke svému sportu přivést nové zájemce. „Když hraje národní tým, jsme přilepeni k televizím. Fandíme, doufáme, křičíme a jsme ohromeni vzrušením. A právě teď naší zemí zní jediný hlas: Podpořte norské veslování!“ napsal svaz na sociálních sítích.