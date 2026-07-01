Anglie - DR Kongo 2:1. Kan(e)onýr k nezaplacení. Kapitán odvrátil krach Albionu, co penalta?
Utekli hrobníkovi z lopaty. Fotbalisté Anglie zhruba dvacet minut před koncem šestnáctifinálového duelu mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo prohrávali, nicméně nakonec je vysvobodil ten nejpovolanější. Kapitán Harry Kane. Taky kdo jiný, že? Útočník Bayernu odvrátil hrozící krach dvěma zásahy, nejprve hlavičkou, poté pumelicí do vinglu. Svěřenci Thomase Tuchela se po výhře 2:1 můžou chystat na osmifinále s Mexikem, na Aztéckém stadionu je však žádná selanka nečeká. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Malér nebyl daleko. Naopak, byl zatraceně blízko. Ještě v 74. minutě to vypadalo, že se hrdý Albion vydá ve stopách Německa a Nizozemska, nedávno padlých evropských favoritů. Pochmurný scénář však roztrhal a zahodil do koše kanonýr s velkým K - Harry Kane.
Ústřední postavou byl už v prvním poločase, kdy pádil na brankáře Mpasiho, aby po rychlé kličce upadl. Ovšem jordánský sudí Makhadmeh rozpažil, penalta se překvapivě nepískala.
Opakované záběry ale potvrdily, že útočník Bayernu si šel pro „pětku“ až příliš ochotně. Byť mu konžský brankář pod nohy skutečně skočil a rukama jej zasáhl, Kaneova šipka byla víc než zřetelná. Následné protesty nepomohly, na intervenci VAR čekali Angličané marně.
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„Mpasi musel mít obrovskou radost, když zvedl hlavu a viděl, že rozhodčí penaltu nenařídil. Já bych očekával, že proti mně by taková penalta odpískána byla,“ líčil Joe Hart, bývalý brankář reprezentace, Manchesteru City či Celticu Glasgow.
Jeho názor ale nesdílel Wayne Rooney, neméně slavná persona anglického fotbalu. „Já jsem vždycky na straně útočníků, ale myslím si, že Harry trochu zakopl sám o sebe a zároveň se vrhl do brankáře. Vypadá to, jako by do něj skočil schválně, takže podle mě to penalta nejspíš nebyla,“ měla jasno legenda Manchesteru United.
V poločasové pauze se Angličané dostali do úzkých. Ostatně Lionel Mpasi je trápil víc, než by sami chtěli. Bellinghamovy hlavičky parádně vyrazil, před odchodem do šaten navíc vyčapal i Kaneovu tutovku. Když už zasáhnout nemohl, na brankové čáře jej zastoupil Aaron Wan-Bissaka.
Další těžký direkt mohl favorit kousat ve 42. minutě, kdy Yoane Wissa pálil do tyče. Afričané byli na koni, jenže jejich sen o postupu mezi šestnáctku nejlepších se v poslední dvacetiminutovce rozplynul. Kane už žádnou další senzaci zkrátka nedopustil.