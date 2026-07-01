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ONLINE: Anglie - DR Kongo 0:1. Albion v problémech! Favorit se proti Afričanům trápí

Harry Kane chtěl penaltu, rozhodčí byl ale proti
Harry Kane chtěl penaltu, rozhodčí byl ale protiZdroj: ČTK / AP / Erik S. Lesser
Marcus Rashford se proti Kongu neprosadil
Marcus Rashford se proti Kongu neprosadil
Trenér Albionu Thomas Tuchel
Elliot Anderson má namířeno do Manchesteru City
Nejlepší mladý hráč uplynulé sezony Premier League Nico O&#39;Reilly
Euforie fotbalistů Konga po gólu do anglické sítě
Euforie fotbalistů Konga po gólu do anglické sítě
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Favorit je jasný. Angličtí fotbalisté se v prvním kole play off mistrovství světa utkají s Demokratickou republikou Kongo. „Albion“ ovládl skupinu L, ve které získal sedm bodů. Africký tým se do vyřazovacích bojů probojoval až díky obratu v závěrečném duelu proti Uzbekistánu, nakonec postoupil jako nejlepší z týmů na třetích místech. Harry Kane nasázel ve skupině tři góly, prosadí se i na úvod play off? Na vítěze už v osmifinále čeká Mexiko. Zápas se hraje v Atlantě a začíná v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>

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