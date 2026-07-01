ONLINE: Anglie - DR Kongo 0:1. Šok pro Albion! Afričané se brzy ujímají vedení
Favorit je jasný. Angličtí fotbalisté se v prvním kole play off mistrovství světa utkají s Demokratickou republikou Kongo. „Albion“ ovládl skupinu L, ve které získal sedm bodů. Africký tým se do vyřazovacích bojů probojoval až díky obratu v závěrečném duelu proti Uzbekistánu, nakonec postoupil jako nejlepší z týmů na třetích místech. Harry Kane nasázel ve skupině tři góly, prosadí se i na úvod play off? Na vítěze už v osmifinále čeká Mexiko. Zápas se hraje v Atlantě a začíná v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>