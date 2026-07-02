Belgie - Senegal 3:2 po pr. Velká otočka! Evropané srovnali v závěru, pak rozhodli z penalty
To byl závěr! Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3:2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým vedl v Seattlu až do 86. minuty o dvě branky zásluhou Habiba Diarry a Ismaily Sarra, v závěru normální hrací doby ale srovnali střídající Romelu Lukaku a Youri Tielemans, který ve 125. minutě po proměněné penaltě poslal svůj tým mezi 16 nejlepších celků. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
„Rudí ďáblové“ v souboji o čtvrtfinále narazí opět na seattleském stadionu Lumen Field na spolupořadatele turnaje Spojené státy americké, nebo Bosnu a Hercegovinu. Jejich souboj je na programu od 2:00 SELČ.
Držitelé bronzu z roku 2018 zvládli na světovém šampionátu čtyři z posledních pěti vyřazovacích zápasů, na předchozím turnaji v Kataru před čtyřmi lety skončili už ve skupině. Senegalci měli na dosah druhé osmifinále po sobě, jejich maximem zůstává čtvrtfinále z roku 2002.
Senegal mohl jít do vedení ve 13. minutě. Brankář Courtois nedosáhl na Jakobsův centr a Ismaila Sarr v krkolomné pozici trefil tyč a z dorážky ze země zamířil do boční sítě. Aktivní Afričané se dostali do vedení v 25. minutě. Mané poslal míč do vápna, Ismaila Sarr hlavičkoval do tyče, ale z dorážky se prosadil Diarra. Záložník Sunderlandu se na turnaji zapsal mezi střelce podruhé.
Belgie mohla srovnat v závěru poločasu, gólman Diaw však De Cuyperovu ránu z dálky vytáhl na roh. Do druhého dějství nastoupil Lukaku, jeho vliv se ale neprojevil hned. Naopak krátce po začátku druhé půle Senegalci soupeři odskočili.
Diarra nejprve z šestnáctky zakončil trestuhodně mimo. „Lvy z Terangy“ však nevyužitá příležitost nemrzela ani 40 sekund. Ismaila Sarr si v běhu učebnicově zpracoval Niakhatého dlouhý centr z vlastní poloviny hřiště, stoper Theate ho už nedohnal a útočník Crystal Palace nedal Courtoisovi prudkou střelou šanci. Na světovém šampionátu skóroval ve třetím duelu po sobě, celkově si polepšil na čtyři branky, čímž se zapsal do dějin MS. Čtyři góly na jednom turnaji z afrických hráčů dal před ním jen Kamerunec Milla na šampionátu v roce 1990 v Itálii.
Zápas směřoval k víceméně pohodlnému postupu Senegalců do osmifinále. Nepohodu Belgičanů navíc dokumentovala situace ze 70. minuty před druhou hydratační pauzou, kdy na sebe pokřikovali kapitán Tielemans a Trossard, hráče od sebe musel oddělit Raskin.
V 86. minutě snížil střelou z malého vápna Lukaku, historicky nejlepší střelec Belgie si polepšil na 92 tref. Za dalších 161 vteřin se výběr francouzského trenéra Garcíi definitivně vrátil do utkání. Diaw špatně vyběhl na Trossardův centr a Tielemans srovnal. „Rudí ďáblové“ se zapsali do dějin MS, jako vůbec první tým odvrátili v normální hrací době porážku, přestože po 85 minutách prohrávali o dvě branky.
V prodloužení mohl Senegalec Mbaye rozhodnout, z vápna však zamířil vedle. Ve 117. minutě se míč odrazil v šestnáctce ke střídajícímu Lukebakiovi, ten ale napálil břevno. Jeho střele však předcházel faul Camary na Tielemanse, do hry vstoupil videorozhodčí a hlavní sudí Martínez z Hondurasu po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop, z nějž se nemýlil Tielemans. Dotáhnout duel do penaltového rozstřelu mohl střídající Pape Sarr, jenže z přímého kopu branku vůbec netrefil. Belgie tak na šampionátu pokračuje.