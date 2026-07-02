Belgie - Senegal 3:2pp. Největší comeback v historii MS? Nejpozdnější gól vyvolal emoce
Byl to brutální šok. Senegalci sice díky dospělému a aktivnímu výkonu vedli v 85. minutě nad nefunkčními Belgičany 2:0 a směřovali do osmifinále fotbalového šampionátu, pak ale přišly dvě branky během tří minut, srovnání a nakonec otočka v poslední minutě prodloužení. Youri Tielemans vstřelil z penalty ten nejpozdnější gól v historii mistrovství světa. Byl ale pokutový kop jasný? Experti se neshodli. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Ani největší belgický optimista by si na Evropany za stavu 0:2 nevsadil. „Je to ten nejméně očekávaný obrat, co jsem kdy viděl,“ komentoval na ITV bývalý útočník Ian Wright. Belgičané navíc nevypadali jako soudržná jednotka. Scénka před druhou hydratační pauzou, kdy si Leandro Trossard a Youri Tielemenas od plic vzájemně vynadali, zatímco Romelu Lukaku je musel držet od sebe, mluvila za sebe. Stejně tak překvapený výraz Kevina De Bruyneho opouštějícího hřiště už v 57. minutě.
Africký celek ale padl na lopatky, po Lukakově snížení se na vyrovnávací brance podíleli právě oba účastnící hádky. Belgický kouč Rudi García pak soupeře mírně natřel v pozápasovém rozhovoru. „Známe takové týmy, ke konci zápasu ztrácí svou taktickou strukturu. Věděli jsme, že za stavu 2:0 budou dělat jen vše pro to, aby ochránili svou bránu, což je podle mě velká chyba. Připomeňte mi, až budeme vést 2:0, abychom to nedělali. Jakmile padne gól na 1:2, celá hra se změní,“ popisoval.
Stav 2:2 ale neznamenal nic, jeho tým byl nadále rekordně blízko k loterii rozstřelu. Pak ale zaúřadoval opět Tielemans, který si stoupl k ním samotným vybojované penaltě a v čase 124:44 se stal autorem nejpozdnějšího gólu na mistrovství světa. Překonal tak dvanáct let starý rekord Abdelmoumeneho Djaba, který snižoval za Alžírsko proti Německu. „Byl dobrý pocit skórovat v nastaveném čase ze správně nařízené penalty,“ usmíval se García.
Nejpozdnější góly na MS
Hráč
Čas
Zápas (rok)
1. Youri Tielemans
124:44
Belgie–Senegal 3:2 (2026)
2. Abdelmoumene Djabou
120:50
Alžírsko–Německo 1:2 (2014)
3. Alessandro Del Piero
120:13
Itálie–Německo 2:0 (2006)
4. Geoff Hurst
119:48
Anglie–Západní Německo 4:2 (1966)
5. David Platt
119:22
Anglie–Belgie 1:0 (1990)
Právě o extrémně pozdním pokutovém kopu se asi ještě bude debatovat. VAR na situaci, ve které opět figuroval Tielemans a skluz Lamineho Camary koukal tři minuty, další minutu si moment na obrazovce opakoval hlavní sudí. Senegalci pak propadli panice. Pape Ciss si lehnul na penaltový puntík, kde simuloval zranění a odmítal vstát, zbytek týmu protestoval.
Mnohá zahraniční média jako Guardian či AP informují o penaltě jako o kontroverzní. „Upřímně si nemyslím, že to je penalta,“ řekl ve studiu ITV bývalý obránce Gary Neville. „Je trochu přísná a sudímu hodně dlouho trvalo koukat na obrazovku. Chcete v jeho rozhodnutí jistotu, ale on příliš dlouho pochyboval,“ reagoval Roye Keane.
Experti v Česku nesouhlasili „Všechny výkony rozhodčích jsou na nesmírně vysoké úrovni. Rozhodcovský trend je jasný a já vím, co mám čekat. Je to jednoznačná penalta a neřešme, kolikátá to byla minuta. Pro Senegal je to kruté, ale hráč tam šel tak hloupě, že penaltu způsobil,“ popisoval ve studiu Novy trenér David Holoubek.
Na nepřízeň sudího si po utkání nestěžoval ani africký kouč Pape Thiaw. Ten má s podobnými rozhodnutími zkušenost, vždyť ještě před půl rokem svůj tým ve finále Afrického poháru národů po odpískání penalty v posledních minutách vyhnal na protest ze hřiště. Nyní si pouze povzdechl: „Fotbal je krutý. Jsme venku a bolí to. Nebyli jsme schopni udržet dvougólové vedení a to musíme přijmout.“
Skvěle rozjetý senegalský sen tak končí. Příští zastávka pro Belgičany? Domácí USA.