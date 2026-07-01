Předplatné

ONLINE: Belgie - Senegal 0:1. Bitva dvou ofenzivních týmů, prosadil se Diarra

Belgie hrála v úvodním kole play off se Senegalem
Belgie hrála v úvodním kole play off se SenegalemZdroj: ČTK
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Poslední útok na velký úspěch pro členy zlaté generace? Belgie se v prvním kole play off mistrovství světa utká se Senegalem. Evropský celek i přes dvě remízy dokázal ovládnout skupinu G, když na její závěr deklasoval Nový Zéland 5:1. Také Senegal si na závěr skupiny zastřílel, když zdolal Irák 5:0, nicméně postupoval až jako jeden z osmi týmů na třetích místech. Jak dopadne vzájemný duel ve vyřazovací části? Zápas se hraje v Seattlu a začíná ve 22:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
01

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů