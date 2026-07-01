ONLINE: Belgie - Senegal. Bitva dvou ofenzivních týmů, kdo postoupí do osmifinále MS?
Poslední útok na velký úspěch pro členy zlaté generace? Belgie se v prvním kole play off mistrovství světa utká se Senegalem. Evropský celek i přes dvě remízy dokázal ovládnout skupinu G, když na její závěr deklasovalo Nový Zéland 5:1. Také Senegal si na závěr skupiny zastřílel, když zdolal Irák 5:0, nicméně postupoval až jako jeden z osmi týmů na třetích místech. Jak dopadne vzájemný duel ve vyřazovací části? Zápas se hraje v Seattlu a začíná ve 22:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>