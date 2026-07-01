ONLINE: USA - Bosna a Hercegovina. Domácí Američané jsou jasným favoritem zápasu
Dvě výhry na úvod a při jistotě triumfu ve skupině šetření opor ve třetím duelu. Američanům se na domácím mistrovství světa zatím daří, v prvním kole play off narazí na Bosnu a Hercegovinu. Balkánský celek se do vyřazovacích bojů probojoval jako jeden z osmi nejlepších týmů na třetích místech. Utkání má jasného favorita v podobě domácího týmu. Vítěz zápasu v osmifinále narazí na Belgii, či Senegal. Zápas se hraje v San Francisku a začíná ve 2:00 SEČ, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>