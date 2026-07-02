USA - Bosna a Hercegovina 2:0. Mahmič končí, domácí i v oslabení dokráčeli k postupu
Fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2:0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Skóre utkání v San Franciscu otevřel na konci první půle Folarin Balogun, jenž byl v 64. minutě vyloučen. I v oslabení přidal pojistku v 82. minutě Malik Tillman. Dalším soupeřem domácího výběru bude Belgie v úterý od 2:00 SELČ. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Po Kanadě a Mexiku postoupila do osmifinále i třetí pořadatelské země. Američané vyhráli v play off teprve druhý zápas v historii. Poprvé uspěli v roce 2002, při posledních třech účastech skončili na prvním soupeři.
V základní sestavě Bosny a Hercegoviny chyběli plzeňský krajní hráč Memič i liberecký záložník Mahmič. S kapitánskou páskou naopak nastoupil od začátku čtyřicetiletý útočník Džeko, jenž se stal nejstarším hráčem do pole v historii vyřazovací fáze MS. A právě bývalý kanonýr Teplic v 10. minutě připravil střeleckou pozici pro Demiroviče, jeho ránu brankář Freese zneškodnil.
To byl však jediný světlý okamžik balkánského celku v první půli. Tlak domácích zužitkoval po půlhodině Balogun, gólovou radost mu ale zkazil těsný ofsajd. V 45. minutě už se nejlepší americký střelec na turnaji dočkal, když se k němu odrazila Tillmanova přihrávka a Balogun poslal míč mezi nohama brankáře Vasilje do sítě.
Útočník Monaka vstřelil třetí gól na šampionátu. Čtvrtý mohl přidat ještě v nastavení, zblízka trefil tentokrát břevno.
Bosenský trenér Barbarez krátce po změně stran sáhl k trojitému střídání, zraněného Džeka nahradil autor dvou gólů na turnaji Mahmič. Američané bez problémů kontrolovali vedení, po hodině hry však přišla komplikace. Balogun v souboji nešťastně prošlápl kotník Muharemovičovi a brazilský sudí Claus ho po poradě s videorozhodčím vyloučil. Gól a červenou kartu zaznamenali v play off MS pouze čtyři hráči, naposledy ve finále před 20 lety francouzský záložník Zidane, který uštědřil slavnou „hlavičku“ Italovi Materazzimu.
Záhy po vyloučení prověřil Freese znovu Demirovič, jinak se ale Bosna a Hercegovina nedostávala do šancí. Naopak v 82. minutě se postavil k přímému kopu z hranice vápna Tillman a střelou přes zeď podruhé překonal Vasilje.
Balkánský tým ani v desetiminutovém nastavení nedokázal duel zdramatizovat. Nejblíže byl v úplném závěru Mahmič, jeho dvě nebezpečné střely proletěly těsně kolem tyče. Pro Bosnu a Hercegovinu tak premiérová účast ve vyřazovací fázi končí hned v úvodním kole.