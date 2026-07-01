Absolutní šílenství v Mexiku! Ohňostroje a troubení, Ekvádor si stěžoval na hluk
V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje. Mexiko se po postupu do osmifinále fotbalového mistrovství světa propadlo do obrovské euforie. „Darovali jste nám nezapomenutelnou radost,“ vzkázala prezidentka Claudia Sheinbaumová hráčům po středeční výhře 2:0 nad Ekvádorem. Pochvala přišla také od bývalého útočníka Zlatana Ibrahimovice. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Mexiko čekalo na výhru ve vyřazovací části světového šampionátu přesně 40 let. „Reprezentace konečně splnila dětské sny všech fanoušků. Zelený dres tentokrát nezůstane v šuplíku na další čtyři roky,“ uvedla mexická verze známého zpravodajského serveru ESPN.
Suverén základní skupiny, ve které Češi skončili na posledním místě, nedal Ekvádoru šanci. Už za poločas dal dva góly, byl dominantní a skvělý. „Hráli s vysokou intenzitou v obraně i útoku. Od první minuty ukázali, kdo je pánem zápasu. Dali dva góly, a i když ve druhém poločase trochu polevili, nakonec vyhráli. Tohle byl od Mexika nejlepší výkon na turnaji,“ řekl Zlatan Ibrahimovic, který pracuje během šampionátu jako expert pro americkou televizi Fox Sports.
„Zpochybňovali jsme úroveň Mexika, zvlášť když jsme se dívali na kvalitu jeho týmu. To, co jsme ale dneska viděli, byl fotbal opravdu na vysoké úrovni,“ sdělil známý trenér Ange Postecoglou ve vysílání ITV. „Za tímto mužstvem stojí celý národ, což jsme dnes viděli na záběrech z tribun,“ pokračoval.
Aztécký stadion, jehož sílu zažila na vlastní kůži česká reprezentace, skandoval v závěru utkání: „A co když ano?“ Tímto heslem fanoušci vzývají mimořádný úspěch na domácím mistrovství světa. „Podle mě se můžeme dostat do finále,“ řekl záložník Obed Vargas ještě před utkáním proti Ekvádoru.
Domácí média to sice nejprve považovala za sebevědomý výrok, který neodpovídá reálné kvalitě mužstva, teď se nálada v Mexiku hodně proměnila. V ulicích nejen hlavního města bylo po zápase pořádně živo. „Mexiko si zaslouží takový večer,“ prohodil trenér reprezentace Javier Aguirre.
Výkon jeho mužstva okomentovala i prezidentka Claudia Sheinbaumová: „Hráli srdcem, duší a s hrdostí,“ napsala na sociální síti X. „Dnes nám reprezentace ukázala, že nikdy nesmíme přestat věřit v Mexiko. Děkujeme, že hájíte naše barvy s vášní, a že jste přiměli celý národ společně slavit.“
Fanoušci pochopitelně zaplnili Aztécký stadion, na tribunách jich bylo přes osmdesát tisíc, ale do akce vyšli ještě den před zápasem. Zhruba tisícovka fanoušků uspořádala v Mexico City hudební slavnost přímo před hotelem, kde bydlel ekvádorský národní tým. Lidé si s sebou přinesli řehtačky, hrnce, auta troubila. Rozehnala je až policie.
Ekvádorská fotbalová federace ještě před výkopem zápasu sdílela na sociálních sítích oficiální prohlášení: „Vyzýváme příslušné orgány, aby těmto událostem věnovaly větší pozornost a přijaly nezbytná opatření k ochraně blaha našich hráčů, trenérského štábu a fanoušků. Věříme, že tyto nesportovní činy nepoškodí fotbalovou oslavu, a že budou vždy převládat respekt a férovost.
Jenže Mexičané, kteří na turnaji ještě ani jednou neinkasovali, si uspořádali oslavu i po jejich vzájemném zápasu. „Hráči si tohle zaslouží. Patříme mezi šestnáct nejlepších na světě. Vedeme si velmi dobře, jsme nadšení a soustředění. Jsme rodina, opravdová rodina,“ pochvaloval si trenér Aguirre. V osmifinále je čeká buď Anglie, nebo DR Kongo.