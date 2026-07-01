FIFA kvůli bouřce v Mexiku hlásila: Rušíme hydratační pauzy! Pak potichu názor změnila
Byl to další organizátorský oříšek. Aztécký stadion byl před výkopem prvního kola playoff mistrovství světa mezi Mexikem a Ekvádorem (2:0) zmáčen deštěm, na obloze se objevovaly i blesky. FIFA tak musela sáhnout z bezpečnostních důvodů k odložení utkání o hodinu, zároveň kvůli specifickým podmínkám ohlásila hrdě, že pro toto utkání ruší kritizované hydratační pauzy. Ale ejhle, odbylo 24 minut a sudí ukázal k postranní čáře. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Hydratační, respektive reklamní pauzy, jsou pod palbou kritiky prakticky od prvního dne šampionátu. Na do očí bijící rozpor ale experti a fanoušci poukazovali především v utkáních, kdy vedro hráče rozhodně netrápilo. Například v zápase Ghana - Panama, kdy pršelo a bylo 20 stupňů. Změna přišla v utkání Francie - Irák. Mač v Houstonu přerušila bouřka, hráči tak měli poločas prodloužený na dvě hodiny. Po návratu na chladné a rozmočené hřiště od mluvčího FIFA zaznělo logické prohlášení: „Žádná hydratační pauza ve druhé půli nebude.“
Vše směřovalo k tomu, že situace se bude opakovat v zápase Mexiko-Ekvádor. Hlavní město Mexika zasáhla bouřka už před zápasem, utkání se tedy nepřerušovalo, ale odsouvalo, a to o více jak hodinu. Když se počasí udobřilo, na Aztéckém stadionu bylo 14 stupňů celsia, tudíž na stránkách FIFA se celkem logicky objevila věta „Během tohoto zápasu nebudou probíhat žádné hydratační pauzy.“ Utkání mělo navíc zpoždění, hráči dokonce museli zkrátit rozcvičku, aby se dohrálo v rozumném čase. Každé „zbytečné“ zdržení bylo nežádoucí.
O to větší šok přišel ve 25. minutě. Mexičané, nabuzení gólem na 1:0, se vrhali do rychlého útoku, když sudí Slavko Vinčič hru přerušil a ukázal oběma rukama ke střídačkám, čímž signalizoval pauzu, která ale neměla původně být. Kdo ze zmatených komentátorů či diváků krátce nato otevřel web FIFA, věta o zrušení pauz pro toto utkání byla v tichosti smazána.
Pro FIFA jsou hydratační pauzy citlivé téma. „Pokud bychom nedělali přestávky v každém zápase, byly by některé týmy v nevýhodě. Proč by měl mít trenér příležitost ovlivnit utkání během tříminutové porady jen na základě toho, zda je zrovna horko, nebo není?“ reagoval Gianni Infantino na kritiku.
Kdo by se za změnu předzápasového oznámení mohl teoreticky zlobit, byli Mexičané, kteří ale po návratu na hřiště navázali na svůj silný výkon před přerušením hry. Krátce po pauze vstřelili Ekvádoru další branku díky Raúlu Jimenézovi a oslavili posun do osmifinále.