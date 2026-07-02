Odkud přišlo norské veslování? Jak severský učitel posadil svět do vikingské lodi
Fanouškovský hit číslo jedna letošního mistrovství světa. Norsko, Ameriku a celý svět uchvátilo vikingské veslování. Z eskalátorů v Bostonu přes Times Square, fotbalové stadiony až do norských školek i parlamentu. Chytlavý a netradiční rituál je k vidění všude. Osvojili si ho i hráči a nyní už jde o nedílnou součást děkovačky po vítězném zápase: kapitán Odegaard určuje tempo a Haaland a spol. veslují společně s fanoušky. Kde vznikl nápad extrémně chytlavého chorálu? Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Zbytek světa pochytil norské veslování až v posledních týdnech, v severské zemi ho znají o pár měsíců déle. V zimě dostal tento nápad učitel Ole Frøystad. Jeho vize byla vymyslet něco originálního, čím Norové zaujmou na prvním mundialu po 28 letech.
Lídrům kotle norské reprezentace tak odprezentoval víc než deset chorálů, které by se mohly uchytit. Největší naděje však vkládal právě do veslování: „Ukázal jsem jim všechny, ale říkal jsem: ‚Tenhle, to je on.‘ Mým snem bylo vytvořit velkolepý pokřik, takže jsem procházel různé melodie a přemýšlel, co by se mohlo chytit,“ vyprávěl pro ESPN.
Myšlenka skladatele byla jednoduchá: zobrazit Vikingy, kteří se na své typické dlouhé lodi vracejí na americký kontinent. Místo, jež objevili stovky let předtím, než sem doplul Kryštof Kolumbus.
Zároveň se snažil stvořit něco jednoduchého. „Chtěl jsem, aby to bylo krátké, snadné, silné,“ dodává.
Povedlo se – nikdo nemusí znát slova. Stačí jen natáhnout ruce a zvolat, když dostanete signál. To je hlavní důvod, proč skandování získalo obrovskou popularitu u milionů fanoušků, kteří s Norskem nemají vůbec nic společného.
Pokřik je opravdu snadný. Veslaři se seřadí do jedné formace, společně si sednou do imaginární lodě, předpaží, vezmou do rukou madla a při každém tempu společně zvolají „RO!“ Extrémně prostý a přitom velmi úderný pokřik dodává pocit jednoty. Všichni společně posouvají tým kupředu.
Každý se chce připojit. Internet je plný videí z norských školek i domovů důchodců. Připojili se i politici. Premiér země společně s celým parlamentem vesloval, aby ukázal jednotu celého národa. Zapojit se může každý a malý stát ze severu se zhruba polovičním počtem obyvatel než Česko dobývá svět.
K vikingským kořenům země se odkazuje národní tým už pár let. Čísla na dresech a jmenovky hráčů jsou psané speciálním fontem vikingských run, před šampionátem pak hráči na společné fotce pózovali u jezera oblečení jako Vikingové.
Nyní se k fotbalistům připojili fanoušci a po vyhraném zápase usedají do společné vikingské lodi. Z kotle putuje buben směrem ke hřišti. Každý podává posvátný předmět opatrně dolů, kde se ho zmocní Martin Odegaard. Před ním se celý tým usadí na trávník, zatímco kapitán zvedne nad hlavu paličku a dvakrát udeří do bubnu. Celá červená armáda zabere rukama a zvolá „RO!“ Mimochodem, slovo „ro“ znamená norsky „veslovat“. Na začátku jsou mezery mezi jednotlivými tempy delší, postupně se zkracují.
Každý, kdo pozorně sleduje mistrovství světa, už tyto scény opakovaně viděl. „Je to neuvěřitelně zábavné. Mnohem víc, než jsem si myslel. Ten zvuk je magický,“ rozplýval se útočník Alexander Sörloth po triumfu nad Senegalem v základní skupině.
„Je úžasné vidět, kolik Norů dorazilo, a že se všichni zapojují. Je to prostě skvělé,“ zubil se záložník Kristian Thorstvedt po postupu přes Pobřeží Slonoviny.
Jak daleko společnými silami dotáhne norský národ svou loď?