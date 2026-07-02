Pro útočníka USA červená, pro Messiho nic? Experti srovnávali fauly, Fukal chce vysvětlení
V tak komplexním sportu jakým je fotbal se krátce za sebou jen výjimečně stanou dvě takřka identické situace, ale fauly Florina Baloguna a Lionela Messiho jsou na první pohled skoro přes kopírák. Zatímco argentinská hvězda prošla v základní skupině mistrovství světa po došlápnutí na lýtko bez trestu, americký útočník dostal v zápase s Bosnou (2:0) červenou kartu. „Proč v jednom případě jo a ve druhém ne?“ ptal se ve studiu Nova Sport expert Milan Fukal. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
O Messiho možné červené se namluvilo dost. Devětatřicetiletý hráč se snažil dostat balon z pod nohy alžírského soupeře a přitom mu šlápl zezadu kolíky na lýtko. Rozhodnutí hvězdu mistrovství nikterak nepotrestat rezonovalo několik dní. Nyní se téma vrací.
V play off mezi domácími USA a Bosnou se totiž útočník Folarin Balogun stal rychle z hrdiny smolařem. Poslal sice svůj národní tým do vedení, které nakonec bylo klíčové pro postup do osmifinále, ale v 64. minutě šlápl v souboji o míč na lýtko Tarina Muhameroviče. Bosňan se svíjel v bolestech a sudí po zhlédnutí VAR potvrdil: červená karta!
„Vůbec s tím nesouhlasím. Od Baloguna je to nešťastné, nulový úmysl. Žlutá ano, červená ne,“ řekl v televizi Fox komentátor a bývalý fotbalista Danny Higginbotham. Na sociálních sítích se ihned začaly objevovat obrázky Balogunova a Messiho zákroku. „Je tu jedno pravidlo pro Messiho a druhé pro kohokoliv dalšího,“ píše ve svém komentáři web Telegraph. „Kromě nekonzistence rozhodnutí situace otevírá otázku, zda by rozhodčí měl tyto fauly posuzovat ve zpomalených záběrech. V nich to vypadá hůř než doopravdy.“
O jedno z hlavních témat šlo i mezi českými experty. „Podobné to je dost. Ale je to i jiný rozhodčí, interpretace zákroku může být jiná,“ prohlásil brankář Tomáš Vaclík.
Bývalý obránce Milan Fukal kontroval: „Jako fanoušek bych uvítal, kdyby mi FIFA nebo někdo zodpovědný vysvětlil, proč v jednom případě ano a v jednom ne. Pak se v tom budu moct v budoucnu zorientovat. Z pár procent podle mě rozhodlo, že to byl Messi, což by tak nemělo být. Od stolu řeknu, že obě situace jsou identické a červené,“ poslal do diskuze.
Američané sice bez vyloučeného hráče Monaka hráli dobrou půlhodinu, vedení neztratili. Naopak na 2:0 přidal z přímého kopu Malik Tilman a Bosna s Amarem Memičem či Erminem Mahmičem jedou domů.