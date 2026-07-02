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Pro útočníka USA červená, pro Messiho nic? Experti srovnávali fauly, Fukal chce vysvětlení

Měl Messi, stejně jako Balogun, vidět za svůj zákrok červenou kartu?
Měl Messi, stejně jako Balogun, vidět za svůj zákrok červenou kartu?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Folarin Balogun viděl po svém zákroku červenou kartu
Folarin Balogun viděl po svém zákroku červenou kartu
Folarin Balogun viděl po svém zákroku červenou kartu
Folarin Balogun viděl po svém zákroku červenou kartu
Folarin Balogun viděl po svém zákroku červenou kartu
Lionel Messi za došlápnutí na hráče v utkání s Alžírskem vyvázl bez karty
Lionel Messi za došlápnutí na hráče v utkání s Alžírskem vyvázl bez karty
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Bartoloměj Černík
MS fotbal 2026
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V tak komplexním sportu jakým je fotbal se krátce za sebou jen výjimečně stanou dvě takřka identické situace, ale fauly Florina Baloguna a Lionela Messiho jsou na první pohled skoro přes kopírák. Zatímco argentinská hvězda prošla v základní skupině mistrovství světa po došlápnutí na lýtko bez trestu, americký útočník dostal v zápase s Bosnou (2:0) červenou kartu. „Proč v jednom případě jo a ve druhém ne?“ ptal se ve studiu Nova Sport expert Milan Fukal. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>

O Messiho možné červené se namluvilo dost. Devětatřicetiletý hráč se snažil dostat balon z pod nohy alžírského soupeře a přitom mu šlápl zezadu kolíky na lýtko. Rozhodnutí hvězdu mistrovství nikterak nepotrestat rezonovalo několik dní. Nyní se téma vrací.

V play off mezi domácími USA a Bosnou se totiž útočník Folarin Balogun stal rychle z hrdiny smolařem. Poslal sice svůj národní tým do vedení, které nakonec bylo klíčové pro postup do osmifinále, ale v 64. minutě šlápl v souboji o míč na lýtko Tarina Muhameroviče. Bosňan se svíjel v bolestech a sudí po zhlédnutí VAR potvrdil: červená karta!

„Vůbec s tím nesouhlasím. Od Baloguna je to nešťastné, nulový úmysl. Žlutá ano, červená ne,“ řekl v televizi Fox komentátor a bývalý fotbalista Danny Higginbotham. Na sociálních sítích se ihned začaly objevovat obrázky Balogunova a Messiho zákroku. „Je tu jedno pravidlo pro Messiho a druhé pro kohokoliv dalšího,“ píše ve svém komentáři web Telegraph. „Kromě nekonzistence rozhodnutí situace otevírá otázku, zda by rozhodčí měl tyto fauly posuzovat ve zpomalených záběrech. V nich to vypadá hůř než doopravdy.“

O jedno z hlavních témat šlo i mezi českými experty. „Podobné to je dost. Ale je to i jiný rozhodčí, interpretace zákroku může být jiná,“ prohlásil brankář Tomáš Vaclík.

Bývalý obránce Milan Fukal kontroval: „Jako fanoušek bych uvítal, kdyby mi FIFA nebo někdo zodpovědný vysvětlil, proč v jednom případě ano a v jednom ne. Pak se v tom budu moct v budoucnu zorientovat. Z pár procent podle mě rozhodlo, že to byl Messi, což by tak nemělo být. Od stolu řeknu, že obě situace jsou identické a červené,“ poslal do diskuze.

Američané sice bez vyloučeného hráče Monaka hráli dobrou půlhodinu, vedení neztratili. Naopak na 2:0 přidal z přímého kopu Malik Tilman a Bosna s Amarem Memičem či Erminem Mahmičem jedou domů.

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