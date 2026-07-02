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ONLINE: Portugalsko - Chorvatsko. Ronaldo proti Modričovi bojuje o osmifinále

Cristiano Ronaldo a Nuno Mendes se radují z gólu Portugalska do sítě Uzbekistánu
Cristiano Ronaldo a Nuno Mendes se radují z gólu Portugalska do sítě UzbekistánuZdroj: ČTK / AP / Ashley Landis
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Portugalska a Chorvatska se utkají v největším šlágru úvodního kola vyřazovací fáze mistrovství světa. Favoritem je celek z Pyrenejského poloostrova, balkánští medailisté z posledních dvou šampionátů ale nepochybují, že mohou překvapit. V roli kapitánů proti sobě nastupují bývalí spoluhráči z Realu Madrid - jednačtyřicetiletý portugalský rekordman Cristiano Ronaldo a o půl roku mladší chorvatská legenda Luka Modrič. Utkání sledujte od 1.00 ONLINE na webu iSport. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>

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