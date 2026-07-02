ONLINE: Portugalsko - Chorvatsko. Ronaldo proti Modričovi bojuje o osmifinále
Fotbalisté Portugalska a Chorvatska se utkají v největším šlágru úvodního kola vyřazovací fáze mistrovství světa. Favoritem je celek z Pyrenejského poloostrova, balkánští medailisté z posledních dvou šampionátů ale nepochybují, že mohou překvapit. V roli kapitánů proti sobě nastupují bývalí spoluhráči z Realu Madrid - jednačtyřicetiletý portugalský rekordman Cristiano Ronaldo a o půl roku mladší chorvatská legenda Luka Modrič. Utkání sledujte od 1.00 ONLINE na webu iSport. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>