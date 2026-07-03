Portugalsko - Chorvatsko 2:1. Dotek odhalil čip: Byly to vlasy?! Řešila se i Ronaldova penalta
Neuvěřitelný, bláznivý, doslova až dechberoucí závěr. Portugalští fotbalisté postoupili do osmifinále mistrovství světa, když vyhráli nad Chorvatskem 2:1. Jenže soupeř se radoval ve třinácté minutě nastaveného času ze senzačního vyrovnání. Gól stopera Jošky Gvardiola by zcela jistě poslal zápas do prodloužení, ovšem absolutně nečekaně zasáhl VAR. Řešila se i sporná penalta, kterou proměnil Cristiano Ronaldo. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Hrálo se opravdu dlouho. Norský rozhodčí Espen Eskak nastavil druhou půli o deset minut. „Kde to vzal?“ divil se bývalý anglický obránce Stephen Warnock, který spolukomentoval utkání v živém vysílání stanice BBC Sport. „Ale nestěžuju si!“ zdůraznil.
Sledoval totiž zápas, který náramně bavil. Přesto nejdramatičtější moment teprve přišel. Chorvaté zatlačili na Portugalce. Na levé straně měl balon Ivan Perišič, navedl si ho na pravou nohu a odcentroval do pokutového území.
Střídající Mario Pašalič možná i se štěstím přiklepnul míč ke Gvardiolovi, který v pádu skóroval. Stalo se tak přesně v čase 102 minut a 28 sekund. V sektorech za brankou byli zrovna chorvatští fanoušci. Všichni pochopitelně propadli do euforie.
Slavilo se minutu a půl, než se sudí Eskak rozběhnul k monitoru mezi oběma lavičkami. Bylo to nečekané, ale videoasistenti mu přichystali podezřelé záběry. Zkoumal se možný dotek útočníka Igora Matanoviče, jenž ve vápně vyskočil na Perišičův centr. Jeho zásah by vystavil Pašaliče do jasného ofsajdového postavení.
„Rotace míče se nezměnila a přijde mi, že Matanovič se ho vůbec nedotknul,“ analyzoval situaci další z bývalých anglických obránců Matt Upson. Co nebylo lidským okem vidět (ani z opakovaných záběrů), bylo nakonec slyšet. V oficiálních balonech je od EURO 2024 umístěn čip, který je schopen detekovat i ten nejmenší kontakt.
Na monitoru se objevila skákající křivka a gól nebyl uznaný. Chorvatští příznivci zasypali trávník plastovými lahvemi. „Pravidla jsou jasná a pro všechny stejná. Teč byla zaznamenaná, je to ofsajd,“ řekl bývalý český reprezentant Karel Poborský ve studiu ČT sport. „Vidět to není. Jestli to byly vlasy? To se asi nedozvíme,“ pokračoval.
Spletl se, na pozápasový rozhovor přišel sám Matanovič. „Upřímně jsem cítil lehký dotek míče s vlasy. Nebyl jsem si tím stoprocentně jistý, ale rozhodčí mi řekl, že v míči je čip a bylo to na něm vidět,“ objasnil 23letý útočník.
Proti Chorvatům šel i další sporný moment zápasu. V 64. minutě proběhl v jejich pokutovém území souboj bránícího Nikoly Vlašiče s Portugalcem Renatem Veigou. Norský rozhodčí Eskas změnil vlastní verdikt opět až po zásahu videa. Penaltu proměnil Cristiano Ronaldo.
„Je to jasná penalta,“ zmínil Warnock. „Ta situace je sporná, VAR do toho neměl zasahovat,“ namítl bývalý rozhodčí Bruno Marič. „Rozhodčí viděl, že Vlašič dal obě ruce na soupeře až při pádu. Před tím ho jen zatahal, což se obvykle děje při rohových kopech,“ vysvětlil.
I vyjádření trenéra Zlatka Daliče naznačuje, že tenhle zápas se bude ještě dlouho řešit. „Rozhodčí byl špatný, všechna sporná rozhodnutí šla proti nám. Nebudu se ale k tomu víc vyjadřovat,“ nechal se slyšet 59letý kouč.
Už tím ani nic nezmění. Jeho mužstvo je z turnaje venku. „Neuvěřitelné drama skončilo tragicky,“ uzavřel chorvatský server SportNet.