Historický rekord Simóna, tančící Penélope Cruz. Rakousko hrálo jako... Česko
A Penélope Cruz na tribuně vstala a tančila a tleskala. Její Španělsko právě úplně bez potíží prošlo do osmifinále mistrovství světa přes neškodné Rakousko po výhře 3:0. Ta nula je asi vůbec nejvíc důležitá: díky ní gólman Unai Simón překonal historický rekord v počtu minut bez obdržené branky – je jich teď 519. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Až dosud platil za rekordmana italský gólman Walter Zenga s 517 minutami z roku 1990. Simón tedy potřeboval proti Rakousku skoro celý zápas, aby svého předchůdce překonal. Ovšem po pravdě, moc práce mu to tentokrát nedalo. Až na dvě hlavičky a jednu střelu zpoza vápna – všechno šlo mimo – soupeř neměl šanci.
Rakousko hrálo jako, jako… Něco jako Česko, možná jen o něco lépe. Na soupeřovu polovinu se moc nedostalo, míč drželo v 35 % hry.
I proto Simón ze zápasu odešel jako čerstvý světový rekordman. Jeho série začala na předchozím šampionátu 2022 v Kataru. Tam dostal branku v 51. minutě zápasu s Japonskem. Pak udržel 120 minut nulu v osmifinále proti Maroku, penaltový rozstřel, který poslal jeho tým domů, se nepočítá.
No a na tomto turnaji ještě gól nedostal. Po Kapverdech, Saúdské Arábii a Uruguayi přidal čisté konto proti Rakousku.
Dohromady těch 519 minut. Další nejspíš přidá v osmifinále proti lepšímu z dvojice Portugalsko– Chorvatsko.