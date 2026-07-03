Austrálie - Egypt 1:1, na pen. 2:4. Střídání brankářů nepomohlo, historický postup slaví Salah
Fotbalisté Egypta zdolali v prvním kole play off světového šampionátu Austrálii v penaltovém rozstřelu 4:2, když v normální hrací době i prodloužení skončil zápas 1:1. Africký tým tak poprvé postoupil do osmifinále MS. Australané při své premiéře ve vyřazovacích bojích na turnaji končí. Pavouk play off MS 2026 ZDE>>>
Egypťany poslal do vedení ve třinácté minutě Imám Ašúr. Australané vyrovnali v 55. minutě, když si do vlastní sítě srazil centr Muhammad Hání. Pokutové kopy proměnili všichni čtyři egyptští střelci, naopak Souttar a Herrington neuspěli. Australanům před penaltami nepomohlo ani střídání brankářů, když mezi tři tyče zamířil specialista Mathew Ryan.
Egypt v osmifinále narazí na Argentinu, pokud úřadující světoví šampioni podle předpokladů vyřadí outsidera z Kapverd. Tento duel začne o půlnoci.