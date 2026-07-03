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Austrálie - Egypt 1:1, na pen. 2:4. Střídání brankářů nepomohlo, historický postup slaví Salah

Egypt slaví historický postup do osmifinále
Egypt slaví historický postup do osmifináleZdroj: ČTK / AP / Tony Gutierrez
Egypt ovládl rozstřel proti Austrálii
Mohamed Salah během zápasu s Austrálií
Australané slaví vyrovnání
Mohamed Salah během zápasu s Austrálií
Mohamed Salah během zápasu s Austrálií
Emam Ashour poslal Egypt do vedení
Fotbalisté Egyptu slaví gól
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MS fotbal 2026
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Fotbalisté Egypta zdolali v prvním kole play off světového šampionátu Austrálii v penaltovém rozstřelu 4:2, když v normální hrací době i prodloužení skončil zápas 1:1. Africký tým tak poprvé postoupil do osmifinále MS. Australané při své premiéře ve vyřazovacích bojích na turnaji končí. Pavouk play off MS 2026 ZDE>>>

Egypťany poslal do vedení ve třinácté minutě Imám Ašúr. Australané vyrovnali v 55. minutě, když si do vlastní sítě srazil centr Muhammad Hání. Pokutové kopy proměnili všichni čtyři egyptští střelci, naopak Souttar a Herrington neuspěli. Australanům před penaltami nepomohlo ani střídání brankářů, když mezi tři tyče zamířil specialista Mathew Ryan.

Egypt v osmifinále narazí na Argentinu, pokud úřadující světoví šampioni podle předpokladů vyřadí outsidera z Kapverd. Tento duel začne o půlnoci.

KonecLIVE PEN: 2:4
11

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