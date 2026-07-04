Argentina - Kapverdy 3:2pp. Favorit nad propastí! Messiho trápila hvězda Instagramu
Tohle čekal málokdo. Mnohdy pasivní fotbalisté Argentiny si v prvním zápase play off na mistrovství světa zahrávali. Vstup do vyřazovací fáze s Kapverdy šel až do prodloužení, outsider zareagoval na vedoucí branku Lionela Messiho i na gól stopera Lisandra Martíneze. Nervózní favorit balancoval na hraně vyřazení, nejlepšího střelce turnaje trápil 40letý gólman Vozinha. Ve druhém prodloužení o postupu Argentiny po Messiho rohu rozhodl vlastní gól Dinaye Borgese - konečný výsledek tak zní 3:2. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Zápas šlapal z pohledu jasného favorita na začátku jako po drátkách. V prvním poločase si na přesný pas Lisandra Martíneze naběhl za obranu Lionel Messi. Fantastickým prvním dotykem si míč zpracoval a levačkou ho narval do brány.
Messi vstřelil ve čtvrtém zápase na turnaji už sedmou branku a vede tabulku střelců. Opět překonával rekordy - nastoupil už do 30. zápasu na mistrovství světa a vstřelil 20. branku. V osmi posledních zápasech skóroval dvanáctkrát, jako první hráč historie skóroval v sedmi po sobě jdoucích utkáních.
Ačkoliv za první poločas naběhal pouze čtyři kilometry, byl u všeho podstatného. Vytvářel si šance i po přestávce, ale Kapverďany držel nový národní hrdina.
Gólman Vozinha navýšil během povedeného turnaje počet sledujících na Instagramu z původních 50 tisíc už na 16 milionů a čísla budou pravděpodobně dál stoupat - proti Argentině stejně jako v předchozích zápasech ve skupině, kdy dvakrát udržel čisté konto, předváděl 40letý brankář z druhé portugalské ligy skvělé zákroky.
Kapverdy trestaly pasivitu Argentinců a v 59. minutě srovnal Deroy Duarte. Zápas šel za stavu 1:1 do prodloužení, kde jasný outsider dál kousal. Martínez po krásné úvodní asistenci dostal Argentinu podruhé do vedení, Kapverdy vrátil do hry jedním z nejhezčích gólů na turnaji Sidny Lopes Cabral. Na pravé straně vápna si zasekl míč a prudkou křižnou střelou vymetl šibenici.
Argentina nakonec nedopustila penaltovou loterii. Ve druhém prodloužení se po Messiho rohu prosadil obránce Tottenhamu Cristian Romero. Obhájce titulu postoupil do osmifinále, v zápase se ale hodně trápil.
Kapverdy si v závěru vytvářely šance, Argentinu podržel brankář Emiliano Martínez. Přes vyřazení jsou jednou ze senzací mistrovství - po třech remízách ve skupině neprohrály v základní hrací době ani s obháci zlata a získaly sympatie z celého světa.