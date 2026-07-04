Kolumbie - Ghana 1:0. Jihoameričané slaví postup, rozhodl Arias, teď vyzvou Švýcary
Fotbalisté Kolumbie zdolali na mistrovství světa v Kansas City Ghanu 1:0 a doplnili seznam účastníků osmifinále o poslední jméno. Postupový gól vstřelil ve 14. minutě Jhon Arias. Plzeňský útočník Prince Adu, poslední zástupce české ligy na turnaji, přišel na hřiště opět až v závěru, ale vyřazení Ghany nezabránil. Africký tým neměl v utkání ani jednu střelu mezi tyče. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Kolumbie je čtvrtým jihoamerickým mužstvem mezi nejlepší šestnáctkou a v osmifinále ji v úterý ve 22:00 SELČ čeká ve Vancouveru Švýcarsko.
Portugalský trenér Ghany Carlos Queiroz, který v minulosti vedl i dnešního soupeře, na předzápasové tiskové konferenci vypočítal, že je to už jeho 265. mezistátní zápas a slíbil, že za čtyři roky bude i na šestém mistrovství světa. Po prohře s Chorvatskem udělal čtyři změny. Mimo jiné se do branky znovu postavil Ati-Zigi, který pro zdravotní problémy nedohrál první utkání na turnaji.
Kolumbijský trenér Néstor Lorenzo proti Portugalsku při jistotě postupu nechal odpočinout několik opor, včetně obránce Muňoze z Crystal Palace, který byl ve skupině s dvěma góly nejlepším střelcem. Proti Ghaně se vrátil, stejně jako útočník Díaz z Bayernu Mnichov a už po sedmi minutách i jeho parťák Suárez ze Sportingu Lisabon, protože Córdoba si hned v úvodu poranil třísla.
A střídající Suárez už na konci první čtvrthodiny připravil gól. Jeho centr našel před brankou úplně volného Jhona Ariase a útočník z brazilského Palmeiras s přehledem poslal míč do protipohybu ghanského gólmana.
Ghana měla ve skupině průměrné držení míče jen 36 procent, což bylo mezi postupujícími druhé nejnižší číslo po Paraguayi. A ani při nepříznivém vývoji zápasu to nezlepšila. Kolumbijci nikam nespěchali a na polovině soupeře v klidu kombinovali. A když se prostor před brankou trochu otevřel, Díaz vypálil, ale trefil jen boční síť.
Do druhého poločasu už nenastoupil kolumbijský kapitán a se 130 starty reprezentační rekordman Rodríguez, který byl v roce 2014 králem střelců, když Kolumbie vypadla až ve čtvrtfinále s Brazílií.
Obraz hry se nezměnil a ghanskou postupovou naději držel jen brankář, který vyrazil Puertovu střelu z dálky mířící ke vzdálenější tyči. Nepřekonal ho ani Díaz zblízka a když pak dostal míč do sítě, vzal mu radost těsný ofsajd.
Zatímco Ati-Zigi měl sedm úspěšných zákroků, jeho protějšek Vargas nemusel vůbec zasahovat a potřetí v řadě udržel čisté konto. Ghanský útok totiž opět selhal, Semenyo z Manchesteru City, který měl být pro soupeře největší hrozbou, na celém turnaji nezapsal ani jednu střelu na branku
Kolumbijci tak na posledních třech turnajích proti africkým soupeřům vždy uspěli - postupně porazili Pobřeží slonoviny, Senegal, na tomto turnaji ve skupině Kongo a poradili si i s Ghanou. Pro čtyřnásobné mistry Afriky pátá účast na šampionátu skončila a čtvrtfinále z roku 2010 si nezopakují.