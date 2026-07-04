Předplatné

Kobylík o rozjeté Francii: Hvězdy přijaly své role. Vyrovnat se jim dokáže jen...

Mbappé dvěma góly řídil postup Francie přes Švédsko
Mbappé dvěma góly řídil postup Francie přes ŠvédskoZdroj: ČTK / AP Photo
Mbappé dvěma góly řídil postup Francie přes Švédsko
Mbappého oslava s trenérem Deschampsem po francouzském gólu
Mbappé dvěma góly řídil postup Francie přes Švédsko
Skóre proti Švédsku otevřel Mbappé
Skóre proti Švédsku otevřel Mbappé
Skóre proti Švédsku otevřel Mbappé
Skóre proti Švédsku otevřel Mbappé
17
Fotogalerie
Petr Fantyš
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Ofenzivní komando Francie na fotbalovém mistrovství světa ničí všechno, co mu přijde do cesty. Kylian Mbappé (6+2), Ousmane Dembélé (4+2) a Michael Olise (0+5) vypadají nezastavitelně. „Trenér Deschamps v týmu vytvořil symbiózu. Každá z hvězd přijala svou roli a dává maximum ve prospěch kolektivu,“ všímá si expert Sportu David Kobylík. Herně se podle něj vyrovná mistrům světa z let 1998 a 2018 pouze Španělsko, překvapit největšího favorita by však mohlo i výborné Maroko. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Je nyní Francie největším favoritem na titul?
„Je strašně silná. Mají celkově výborně poskládané mužstvo a k tomu hlavně tři absolutně nadstandardní hráče – Dembélé, Mbappé a Olise mají obrovskou sílu. K tomu je skvěle poskládaná obrana a turnajem zatím procházejí jako nůž máslem. Navíc mají relativně štěstí na pozici v pavouku. Švédsko je nemohlo zastavit a Paraguay taky nemůže. Do čtvrtfinále se dostanou, aniž by je pořádně prověřil někdo silnější.“

Jak si užíváte pohled na rozjeté útočníky?
„Jako fanoušek Realu Madrid z toho úplně nadšený nejsem, protože tam mi Mbappé občas pije krev. V národním týmu jim to ovšem šlape dokonale. Trenér Didier Deschamps v týmu vytvořil symbiózu. Každá z hvězd přijala svou roli a dává maximum ve prospěch kolektivu. Mbappé hraje neskutečně, oproti výkonům na klubové úrovni. Dembélé i Olise jsou stoprocentně týmoví hráči. Francouzi jsou nacionalisti a v nároďáku jim to funguje.“

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů