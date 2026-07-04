Kobylík o rozjeté Francii: Hvězdy přijaly své role. Vyrovnat se jim dokáže jen...
Ofenzivní komando Francie na fotbalovém mistrovství světa ničí všechno, co mu přijde do cesty. Kylian Mbappé (6+2), Ousmane Dembélé (4+2) a Michael Olise (0+5) vypadají nezastavitelně. „Trenér Deschamps v týmu vytvořil symbiózu. Každá z hvězd přijala svou roli a dává maximum ve prospěch kolektivu,“ všímá si expert Sportu David Kobylík. Herně se podle něj vyrovná mistrům světa z let 1998 a 2018 pouze Španělsko, překvapit největšího favorita by však mohlo i výborné Maroko. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Je nyní Francie největším favoritem na titul?
„Je strašně silná. Mají celkově výborně poskládané mužstvo a k tomu hlavně tři absolutně nadstandardní hráče – Dembélé, Mbappé a Olise mají obrovskou sílu. K tomu je skvěle poskládaná obrana a turnajem zatím procházejí jako nůž máslem. Navíc mají relativně štěstí na pozici v pavouku. Švédsko je nemohlo zastavit a Paraguay taky nemůže. Do čtvrtfinále se dostanou, aniž by je pořádně prověřil někdo silnější.“
Jak si užíváte pohled na rozjeté útočníky?
„Jako fanoušek Realu Madrid z toho úplně nadšený nejsem, protože tam mi Mbappé občas pije krev. V národním týmu jim to ovšem šlape dokonale. Trenér Didier Deschamps v týmu vytvořil symbiózu. Každá z hvězd přijala svou roli a dává maximum ve prospěch kolektivu. Mbappé hraje neskutečně, oproti výkonům na klubové úrovni. Dembélé i Olise jsou stoprocentně týmoví hráči. Francouzi jsou nacionalisti a v nároďáku jim to funguje.“