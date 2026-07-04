Konec zločinů, evoluce diktátora Mbappého. Proč je francouzský útok možná nejlepší v historii?
Ničivá modrá síla se valí turnajem a nenechává za sebou žádné přeživší. „Je to jednoduché, ladné, krásné, působivé. Je to Francie,“ rozplýval se nad Les Bleus novinář Julien Laurent. Pochybnosti o tom, že Francie na mistrovství světa obhájí roli favorita, mizí v dáli s každým galapředstavením Michaela Oliseho, Kyliana Mbappého a spol. Právě kapitán reprezentace píše elitní příběh. Jindy hráč s nálepkou egoisty a diktátora vyrostl v USA v elitního lídra. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Na levém křídle Kylian Mbappé nažhavil motory a s balonem u nohy přesprintoval dva Švédy. Exhibiční patičkou předložil balon Bradleymu Barcolovi a ihned se jal pracovat bez míče. Naznačení rozběhu, zastavení se, přesun mimo zorné pole obránce a pak už střemhlavý náběh na dokonalou uličku Michaela Oliseho a nakonec tvrdé zakončení.
Akce, která dorazila v prvním vyřazovacím zápase Švédsko (3:0), přesně vystihuje, o čem letošní Francie je. Sebevědomí, dominance, virtuozita, elegance zábava, ale i extrémní nasazení.
„Pořádně jsem nezažil národní tým z konce 90. let, kde byli Zinedine Zidane a další, ale jinak mohu říct, že jde o nejlepší Francii, kterou jsem měl kdy možnost vidět. Podle mě jde minimálně herně o lepší tým než ten, který vyhrál mistrovství v roce 2018,“ říká Štěpán Touma, novinář a expert na francouzský fotbal.
Když viděl nominaci, tušil, že Francouzi budou největšími favority. Stejně jako většina fanoušků ale možná nečekal, že budou drtit šampionát takovým způsobem. Výběr Didiera Deschampse má po čtyřech odehraných zápasech obří terč na zádech. Čtyři výhry, skóre 13:2, relativně těžcí soupeři (Senegal, Norsko, Švédsko) na lopatkách.
Zločin proti lidskosti, kdyby...
K tomu se Francie stala jediným týmem historie, který v pěti po sobě jdoucích zápasech na mundialu vstřelil tři a více gólů. Baví se nejen hráči a obyvatelé západoevropské země, ale i nezaujatí fanoušci. Přitom tomu tam vždy nebylo.
Byť se všichni na nabušený kádr Les Bleus vždy těšili, herně často byli zklamaní. V Rusku v roce 2018 Francie s bolestmi prošla ze základní skupiny a kromě dvou parádních zápasů s Argentinou (4:3) a Chorvatskem (4:2) herně nepřesvědčila ani v play off. V Kataru to bylo o poznání lepší, byť i tam Francouzi především udávali lekce z produktivity. A bezzubě nudné EURO 2024 orámované góly z penalt a vlastňáky soupeřů raději ani nezmiňovat…
„Jsme mnohem ofenzivnější než v roce 2018 a 2022. Je to přirozený vývoj toho, co začalo Deschampsovým příchodem před 14 lety. Jeho stopa je patrná,“ popisoval Mbappé. Touma si spíš myslí, že dlouholetý lodivod se tento rok vymyká všemu, čím dostal Francii za své působení do tří mezinárodních finále.
„Jeho styl je hrát jen to, co potřebuje k výhře, byť má potenciál vyšší. Má výsledky, ale nekouká se na to nutně hezky. To narušil vlastně jen na EURO 2021, kdy vedle sebe postavil Mbappého a Karima Benzemu, ale dopadlo to špatně. Turnaj je letos dost jiný, sestava je opravdu útočná. Dříve Deschamps nasadil 4-3-3 se třemi defenzivními záložníky, nyní hraje 4-2-3-1 se čtyřmi skvělými forvardy s velkou mírou volnosti. Možná je to tím, že je to jeho poslední turnaj. A třeba si vyhodnotil, že by byl zločin proti lidskosti, kdyby s tímto materiálem hrál jinak,“ usmívá se Touma.
Je to tak, při pohledu na ofenzivu Francie vás oslepí její hvězdné obsazení. Mbappé je kapitola sama o sobě, po jeho boku je ale držitel Zlatého míče Ousmane Dembélé, jeden z tahounů PSG Bradley Barcola (může ho střídat i podobně výkonný Desiré Doué) a hvězda bundesligy Michael Olise. Jeho pohyb, jemné dotyky levačkou a milimetrové průnikové pasy z něj dělají profilově možná to nejbližší Lionelu Messimu, co jsme v posledních letech viděli.
„Hvězdou bude vždy Kylian. Ale nejdůležitějším hráčem je Olise,“ řekl legendární Thierry Henry.
Když Olise proti Švédsku jen tak mimochodem trefil parádními nůžkami tyč, čímž by zapsal jeden z nejkrásnějších gólů v historii celého turnaje, zdálo se, že útok Francie už hraje čistou exhibici. Zapátrejte v paměti, kdy se naposledy na mundialu vedle sebe postavila taková ofenzivní síla a možná dojdete ke kvartetu Kaká, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo na MS 2002.
„Kdo ví, třeba narazí na Maroko a vylámou si na něm zuby a bude se psát, jak byl pragmatičtější styl lepší. Otazníkem je stále obrana, nikdo ji zatím neprověřil a Paraguay to také neudělá. Krajní beci jsou dlouhodobě slabinou,“ popisuje Touma, že není záhodno už předávat Francouzům trofej.
Mbappé lídrem a profíkem
Jak říká Henry, reflektory budou vždy upřeny na Mbappého. Právě jeho polarizující osobnost byla před začátkem mistrovství jedním z hlavních otazníků kolem talentovaného výběru.
Sedmadvacetiletého hráče neprovází nejlepší pověst. Nepovedená sezona Realu Madrid je připisovaná jeho nezdravému vlivu na kabinu a chod klubu. Především na sociálních sítích se stalo hitem vizualizovat Mbappého ve vojenské uniformě a označovat ho za diktátora. Transparent s tímto obrázkem dokonce visel na tribuně během úvodního zápasu Francie se Senegalem.
Je trenér vyhozen? Rozhodl o tom Mbappé. Je hráč prodán? Rozhodl o tom Mbappé. Kdo se dostane do nominace Francie? Rozhoduje o tom Mbappé. Fanoušci se na jednu stranu bavili tím, jak si útočník na týmové fotce před odletem do Severní Ameriky dokonce stoupl před prezidenta Emannuela Macrona, na druhou stranu ale jeho jmenování kapitánem vyvolávalo logické otázky.
Kdo bude doopravdy koučovat? Dokáže rodák z Paříže potlačit své nesporné ego? „Francie má nejlepší tým, ale obávám se, že se rozpadne zevnitř,“ předvídal třeba trenér Petr Ruman.
Už nyní se dá říct, že pochyby byly mimo mísu. Mbappé se i podle informací insiderů chová jako lídr, profík. Mluví s mladšími či nehrajícími hráči, po gólu proti Švédsku běžel dojemně slavit s Deschampsem, který se před utkáním vrátil z pohřbu své matky. A maká i na hřišti. Statistici si všimli, že si hvězdný útočník drží statistiku 23,8 presinku na zápas, což je víc než dvojnásobek (!) toho, co si připisuje v Realu Madrid.
„Je hladový, nažhavený,“ popisuje Touma. „Mistrovství světa je jeho turnaj, nikdy ho neodehrál špatně, na rozdíl třeba od EURO. Sedí mu i složení týmu. Kdyby hrál s Olisem v Realu, má třeba o dvacet branek víc. Pak jsou tam kluci z PSG, se kterými se zná, s Dembélém je kamarád. Atmosféra kolem týmu je dobrá. U Francie bude vždy nějaký negativní narativ kvůli vzpouře týmu z roku 2010, ale jestli je v něčem Deschamps dobrý, je to management kabiny. V tom je špičkový.“
Pro samotného Mbappého je mundial další příležitost, aby definitivně z fotbalové scény smazal jména loučících se hvězd Lionela Messiho a Cristiana Ronalda a napsal místo nich to své. Nezdá se to, ale nedávno ještě teenagerský supertalent oslaví v prosinci 28. narozeniny. Větu „jsi nejlepší hráč na světě,“ ale ještě oficiálně neslyšel.
„Před deseti lety bych vsadil dům se zahradou, že dnes už minimálně jeden Zlatý míč bude mít,“ přikyvuje Touma. „Bohužel u tohoto ocenění je vždy velkým kritériem Liga mistrů a PSG ji začalo vyhrávat až po jeho odchodu. Skvělou individuální sezonu má skoro vždy, ale trofeje jsou nutnost. Vyhrál by Zlatý míč jinak třeba Dembelé? Takže pokud Mbappé vyhraje mistrovství a ještě k tomu nastřílí třeba deset branek, kredit mu to navýší, ale stejně bude muset ještě něco vyhrát za Mourinhův Real.“
K první části cíle má Mbappé a Francie perfektně umetenou cestu. V osmifinále stojí Paraguay, za ní číhá Maroko, až v semifinále mohou narazit na dalšího z favoritů turnaje – Španělsko, nebo Portugalsko. A potom? Třeba odveta za rok 2022 s Argentinou a božským Lionelem Messim.
Kylian Mbappé na MS 2026
- Zápasy: 4
- Minuty: 378
- Góly: 6
- Asistence: 2
- xG: 3,1
- Střely/na bránu: 21/13
- Driblinky/úspěšnost: 15/60 %
Michael Olise na MS 2026
- Zápasy: 4
- Minuty: 334
- Góly: 0
- Asistence: 5
- xG: 1,8
- Střely/na bránu: 14/5
- Driblinky/úspěšnost: 7/71 %
Ousmane Dembélé na MS 2026
- Zápasy: 4
- Minuty: 304
- Góly: 4
- Asistence: 2
- xG: 1,2
- Střely/na bránu: 10/5
- Driblinky/úspěšnost: 9/78 %
Bradley Barcola na MS 2026
- Zápasy: 4
- Minuty: 234
- Góly: 2
- Asistence: 1
- xG: 0,9
- Střely/na bránu: 4/3
- Driblinky: 11/55 %