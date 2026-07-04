Kanada - Maroko 0:3. Africký tým se natrápil, ale ukázal zkušenost slaví postup do čtvrtfinále
Fotbalové mistrovství světa přišlo o první pořadatelskou zemi. Kanada i přes slibné úvodní dějství nestačila na favorizované Maroko, které se po výhře 3:0 těší ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Paraguay - Francie. O postupu mistrů Afriky rozhodl dvěma zásahy šestadvacetiletý záložník Girony, Azzedine Ounahi. Javorovým listům nepomohla ani podpora toho největšího z největších, Wayna Gretzkého, přesto jde pro hokejovou zemi o historický úspěch. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Fotbal je v kolébce hokeje na vzestupu. Kopanou aktivně hraje už milion registrovaných Kanaďanů, což je o 350 tisíc více než je v zemi hokejistů. Výsledky jsou vidět. Javorové listy poprvé v historii došly mezi šestnáct nejlepších mužstev fotbalového mistrovství světa a po první půli to vypadalo, že by mohly prolézt i do čtvrtfinále.
Maročané si totiž vůbec nevěděli rady s poctivým kanadským presinkem. Vůbec poprvé v historii světových šampionátů si během úvodních pětadvaceti minut hry nepřipsali jedinou střelu. Dokonce nezaznamenali ani dotyk s míčem ve vápně soupeře. Kanaďané však ze své střelecké převahy branku nevytěžili i kvůli skvěle chytajícímu brankáři Yassinu Bounouvi.
Naopak marocké ofenzivní hvězdy, Achraf Hakimi a Brahim Díaz, byly zcela neviditelné. Celkem pak první půle nabídla pouze pět střeleckých pokusů a šest žlutých karet, což se stalo poprvé za šedesát let, co se statistiky vedou.
Rázná změna po půli
Ráz utkání změnila standardní situace pět minut po pauze. Hakimi z pravé strany nabil na vápno Azzedinu Ounahimu a ten přesnou ranou k tyči zařídil překvapivé vedení Maročanů. Kanada najednou začala působit bezradným dojmem a soupeř ji dokázal v závěru ze dvou brejků potrestat. Nejprve se podruhé v zápase prosadil Ounahi a na 3:0 uzavřel Soufiane Rahimi.
„Byl to velice těžký zápas. Nevím, co se s námi stalo v první půli, ale po změně stran jsme ukázali, jak jsme silní. Díky naší mentální síle můžeme dojít opravdu daleko. Za góly jsem rád, protože pomohly týmu a vůbec bych se nezlobil, kdyby mi to takhle pálilo i nadále,“ těšilo Ounahiho, který se stal prvním Afričanem od roku 2002, jenž ve vyřazovacím duelu vsítil dvě branky.
Do historických tabulek se zapsal i Díaz, jenž se díky dvěma gólovým nahrávkám stal vůbec prvním Afričanem, který si na jednom mistrovství světa připsal čtyři asistence.
Pro Maroko šlo pak již o čtvrté vítězství ve vyřazovacích bojích mundialu. Postaralo se tak už o půlku úspěchů afrického kontinentu v této fázi turnaje. O zbylé čtyři triumfy se rovným dílem podělily Egypt, Kamerun, Ghana a Senegal.
Na tři góly pak Maročané potřebovali jen pět střel, což je vůbec nejlepší střelecká efektivita od počátku sběru dat v roce 1966. I proto nekousal kanadský kouč porážku moc dobře.
„Byli jsme lepším týmem. Oni však měli větší kvalitu v poslední třetině hřiště než my. I tak to od nás byl skvělý výkon. Naši fanoušci mají obrovské štěstí, že můžou fandit týmu, který hraje právě takovýmhle způsobem. Jde si za vítězstvím, nezatáhne se do obrany a neustále ukazuje, že se může ještě zlepšovat. Raději bych byl na naší straně než na jejich. Maroko je skvělý tým, ale stejně bych raději byl námi. Nemohl bych být spokojenější,“ uzavřel Marsch.
V další fázi se však Maroko bude muset zřejmě obejít bez Ismaela Saibariho. Čerstvá posila Bayernu Mnichov odstoupila ze hry již po dvaadvaceti minutách kvůli zdravotním problémům.