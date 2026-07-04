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ONLINE: Kanada - Maroko 0:1. Signál z přímého kopu, Ounahi přiblížil postup do čtvrtfinále

Hlavní rozhodčí Michael Oliver musel v utkání mezi Kanadou a Marokem uklidňovat emoce
Hlavní rozhodčí Michael Oliver musel v utkání mezi Kanadou a Marokem uklidňovat emoceZdroj: ČTK / AP / Ashley Landis
Marocký obránce Noussair Mazraoui se snaží zastavit unikajícího Tajona Buchanana z Kanady
Marocký kapitán Achraf Hakimi si zblízka vysvětluje situaci s Richiem Laryeou z Kanady
Marocký obránce Achraf Hakimi odehrává míč před Alim Ahmedem z Kanady
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Souboj mezi fotbalisty Kanady a Maroka otevře v sobotu na mistrovství světa v Americe program osmifinále. Jeden ze spolupořadatelů turnaje se pokusí znovu vylepšit už tak historicky nejúspěšnější vystoupení na šampionátu a africkému soupeři oplatit čtyři roky starou porážku z Kataru. Favoritem jsou nicméně Maročané, kteří drží dlouhou neporazitelnost a obhajují čtvrté místo. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>

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