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ONLINE: Kanada - Maroko 0:2. Africký tým míří do čtvrtfinále, oba góly dal Ounahi

Azzedine Ounahi poslal Maročany v osmifinále MS proti Kanadě do vedení
Azzedine Ounahi poslal Maročany v osmifinále MS proti Kanadě do vedeníZdroj: ČTK / AP / David J. Phillip
Maročtí fotbalisté se radují z úvodní branky osmifinále MS, o kterou se postaral Azzedine Ounahi
Hlavní rozhodčí Michael Oliver musel v utkání mezi Kanadou a Marokem uklidňovat emoce
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Marocký kapitán Achraf Hakimi si zblízka vysvětluje situaci s Richiem Laryeou z Kanady
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Souboj mezi fotbalisty Kanady a Maroka otevře v sobotu na mistrovství světa v Americe program osmifinále. Jeden ze spolupořadatelů turnaje se pokusí znovu vylepšit už tak historicky nejúspěšnější vystoupení na šampionátu a africkému soupeři oplatit čtyři roky starou porážku z Kataru. Favoritem jsou nicméně Maročané, kteří drží dlouhou neporazitelnost a obhajují čtvrté místo. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>

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